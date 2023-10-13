Шоколадний торт з трьох інгредієнтів: ідеально простий десерт до чаю

Знадобиться всього кілька найпростіших продуктів

Торти без випічки — чудовий спосіб потішити себе смачненьким і не провести весь день на кухні. Якщо ви вже готували простий десерт "Пломбір", зверніть увагу на наступний рецепт.

Такий шоколадний торт може з’являтися на столах з найдрібнішого приводу, а не тільки у свята. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

500 г шоколадних пряників;

1 банка згущеного молока;

400 г сметани (20%).

Спосіб приготування:

Для основи для торта пряники кришимо. Можна акуратно нарізати їх на пластини вздовж або впоперек, або й просто поламати на шматочки середньої величини. У глибокій мисці змішуємо сметану та згущене молоко. Повинна вийти однорідна маса. Це майбутній крем. Обрану форму застеляємо харчовою плівкою. Це потрібно, щоб легко вивільнити десерт. Далі чинимо залежно від того, як раніше було підготовлено основу для торта. Пластини печива можна викласти шарами у форму, кожен шар проливаючи підготовленим кремом. Наламані шматочки можна просто пересипати в крем і перемішати. Такий десерт можна як приготувати тортом, так і подавати у склянках. Розрівнюємо масу, закриваємо плівкою. Прибираємо в холодильник на кілька годин, а краще — на ніч.

Коли десерт просочиться, стане щільним та густим, його можна перекласти на тарілку. Також ми розповідали, як спекти смачний пиріг зі сливами.