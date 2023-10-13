Шоколадний торт з трьох інгредієнтів: ідеально простий десерт до чаю
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Знадобиться всього кілька найпростіших продуктів
Торти без випічки — чудовий спосіб потішити себе смачненьким і не провести весь день на кухні. Якщо ви вже готували простий десерт "Пломбір", зверніть увагу на наступний рецепт.
Такий шоколадний торт може з’являтися на столах з найдрібнішого приводу, а не тільки у свята. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- 500 г шоколадних пряників;
- 1 банка згущеного молока;
- 400 г сметани (20%).
Спосіб приготування:
- Для основи для торта пряники кришимо. Можна акуратно нарізати їх на пластини вздовж або впоперек, або й просто поламати на шматочки середньої величини.
- У глибокій мисці змішуємо сметану та згущене молоко. Повинна вийти однорідна маса. Це майбутній крем.
- Обрану форму застеляємо харчовою плівкою. Це потрібно, щоб легко вивільнити десерт.
- Далі чинимо залежно від того, як раніше було підготовлено основу для торта. Пластини печива можна викласти шарами у форму, кожен шар проливаючи підготовленим кремом.
- Наламані шматочки можна просто пересипати в крем і перемішати. Такий десерт можна як приготувати тортом, так і подавати у склянках.
- Розрівнюємо масу, закриваємо плівкою. Прибираємо в холодильник на кілька годин, а краще — на ніч.
Коли десерт просочиться, стане щільним та густим, його можна перекласти на тарілку. Також ми розповідали, як спекти смачний пиріг зі сливами.