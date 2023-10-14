Рус

Незвичайний рецепт: фантастичний гарнір із звичайного буряку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Здивувати близьких можна цим гарніром
Здивувати близьких можна цим гарніром. Фото shuba.life

Це не тільки смачно, а ще й корисно

Буряк – це не тільки смачний та корисний продукт, а ще й інгредієнт приголомшливих страв. Тільки при згадці про улюблений борщ чи святкову "Шубу" вже слинки течуть!

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо буряки по-селянськи. Ніжний, злегка хрумкий запечений овоч замінить вам усі гарніри, адже страва виходить не тільки смачною та хрумкою, але ще й дуже корисною.

Як приготувати буряк по-селянськи

Інгредієнти на 4 порції:

  • буряк — 5 шт.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Духовку розігрійте до 200 градусів, деко застеліть пергаментним папером.
  2. Буряк помийте буряк, зріжте основи та тонкі загострені кінці.
  3. Кожен буряк покладіть плоскою стороною на обробну дошку і розріжте буряк навпіл, після чого наріжте буряк на шматочки однакової товщини.
  4. Шматочки буряків викладіть на підготовлене деко, збризкайте оливковою олією і посипте сіллю. Перемішуйте, доки буряк не буде рівномірно покритий, потім розкладіть його в один шар.
  5. Відправте буряки в духовку і запікайте 35-40 хвилин, перевертаючи до готовності. За бажанням посоліть і подавайте.

Подавайте буряки по-селянськи разом із куркою по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Буряк #Гарнір #Готуємо вдома