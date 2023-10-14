Незвичайний рецепт: фантастичний гарнір із звичайного буряку

Це не тільки смачно, а ще й корисно

Буряк – це не тільки смачний та корисний продукт, а ще й інгредієнт приголомшливих страв. Тільки при згадці про улюблений борщ чи святкову "Шубу" вже слинки течуть!

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо буряки по-селянськи. Ніжний, злегка хрумкий запечений овоч замінить вам усі гарніри, адже страва виходить не тільки смачною та хрумкою, але ще й дуже корисною.

Як приготувати буряк по-селянськи

Інгредієнти на 4 порції:

буряк — 5 шт.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Духовку розігрійте до 200 градусів, деко застеліть пергаментним папером. Буряк помийте буряк, зріжте основи та тонкі загострені кінці. Кожен буряк покладіть плоскою стороною на обробну дошку і розріжте буряк навпіл, після чого наріжте буряк на шматочки однакової товщини. Шматочки буряків викладіть на підготовлене деко, збризкайте оливковою олією і посипте сіллю. Перемішуйте, доки буряк не буде рівномірно покритий, потім розкладіть його в один шар. Відправте буряки в духовку і запікайте 35-40 хвилин, перевертаючи до готовності. За бажанням посоліть і подавайте.

Подавайте буряки по-селянськи разом із куркою по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!