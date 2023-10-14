Незвичайний рецепт: фантастичний гарнір із звичайного буряку
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Це не тільки смачно, а ще й корисно
Буряк – це не тільки смачний та корисний продукт, а ще й інгредієнт приголомшливих страв. Тільки при згадці про улюблений борщ чи святкову "Шубу" вже слинки течуть!
Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо буряки по-селянськи. Ніжний, злегка хрумкий запечений овоч замінить вам усі гарніри, адже страва виходить не тільки смачною та хрумкою, але ще й дуже корисною.
Як приготувати буряк по-селянськи
Інгредієнти на 4 порції:
- буряк — 5 шт.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- сіль — 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Духовку розігрійте до 200 градусів, деко застеліть пергаментним папером.
- Буряк помийте буряк, зріжте основи та тонкі загострені кінці.
- Кожен буряк покладіть плоскою стороною на обробну дошку і розріжте буряк навпіл, після чого наріжте буряк на шматочки однакової товщини.
- Шматочки буряків викладіть на підготовлене деко, збризкайте оливковою олією і посипте сіллю. Перемішуйте, доки буряк не буде рівномірно покритий, потім розкладіть його в один шар.
- Відправте буряки в духовку і запікайте 35-40 хвилин, перевертаючи до готовності. За бажанням посоліть і подавайте.
Подавайте буряки по-селянськи разом із куркою по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!