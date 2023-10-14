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Якщо холодно йти на природу, вас врятує рецепт шашличка в духовці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вийде не гірше, ніж на багатті
Вийде не гірше, ніж на багатті. Фото shuba.life

М’ясо буде соковитим та ніжним

Сезон шашликів вже позаду, проте іноді хочеться побалувати себе ароматним та ніжним м’ясом. Чи не біда — можна приготувати його в духовці.

"Важно знать" ділиться саме таким рецептом шашлику. Соковитий, неймовірно ніжний і з апетитною рум’яною скоринкою шашлик полюбить абсолютно кожного!

Як приготувати шашлик у духовці

Інгредієнти:

  • свинина – близько 2,5 кг;
  • сметана — 400 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • мед — 3 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • чорний перець, кінза, петрушка — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо помийте, наріжте на великі шматочки та перекладіть у відповідну місткість, додайте нарізану петрушку та кінзу.
  2. До свинини також додайте сік лимона та мед. Все посоліть, додайте чорний мелений перець і ретельно перемішайте. Потім накрийте кришкою місткість і відправте в холодильник на пару годин.
  3. Через вказаний час дістаньте м’ясо, приберіть великі шматочки зелені, додайте сметану, ретельно перемішайте.
  4. М’ясо накрийте харчовою плівкою, відправте в холодильник щонайменше на 12 годин. Найкраще залишити м’ясо на добу, щоб воно максимально просочилося смаком та ароматом.
  5. Деко накрийте фольгою, перекладіть м’ясо і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину, в режимі верх-низ.
  6. Після цього зніміть фольгу, відправте в духовку ще хвилин на 35-40, поки не випарується вся волога і не утвориться золотиста скоринка.

Рекомендуємо також приготувати шашлик на квасі за рецептом "Телеграфа". Ви ніколи не забудете таке м’ясо!

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#Рецепт #Шашлик #Готуємо вдома