Якщо холодно йти на природу, вас врятує рецепт шашличка в духовці
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М’ясо буде соковитим та ніжним
Сезон шашликів вже позаду, проте іноді хочеться побалувати себе ароматним та ніжним м’ясом. Чи не біда — можна приготувати його в духовці.
"Важно знать" ділиться саме таким рецептом шашлику. Соковитий, неймовірно ніжний і з апетитною рум’яною скоринкою шашлик полюбить абсолютно кожного!
Як приготувати шашлик у духовці
Інгредієнти:
- свинина – близько 2,5 кг;
- сметана — 400 г;
- лимон — 1 шт.;
- мед — 3 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.;
- чорний перець, кінза, петрушка — на свій смак.
Спосіб приготування:
- М’ясо помийте, наріжте на великі шматочки та перекладіть у відповідну місткість, додайте нарізану петрушку та кінзу.
- До свинини також додайте сік лимона та мед. Все посоліть, додайте чорний мелений перець і ретельно перемішайте. Потім накрийте кришкою місткість і відправте в холодильник на пару годин.
- Через вказаний час дістаньте м’ясо, приберіть великі шматочки зелені, додайте сметану, ретельно перемішайте.
- М’ясо накрийте харчовою плівкою, відправте в холодильник щонайменше на 12 годин. Найкраще залишити м’ясо на добу, щоб воно максимально просочилося смаком та ароматом.
- Деко накрийте фольгою, перекладіть м’ясо і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину, в режимі верх-низ.
- Після цього зніміть фольгу, відправте в духовку ще хвилин на 35-40, поки не випарується вся волога і не утвориться золотиста скоринка.
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