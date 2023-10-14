Якщо холодно йти на природу, вас врятує рецепт шашличка в духовці

М’ясо буде соковитим та ніжним

Сезон шашликів вже позаду, проте іноді хочеться побалувати себе ароматним та ніжним м’ясом. Чи не біда — можна приготувати його в духовці.

"Важно знать" ділиться саме таким рецептом шашлику. Соковитий, неймовірно ніжний і з апетитною рум’яною скоринкою шашлик полюбить абсолютно кожного!

Як приготувати шашлик у духовці

Інгредієнти:

свинина – близько 2,5 кг;

сметана — 400 г;

лимон — 1 шт.;

мед — 3 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

чорний перець, кінза, петрушка — на свій смак.

Спосіб приготування:

М’ясо помийте, наріжте на великі шматочки та перекладіть у відповідну місткість, додайте нарізану петрушку та кінзу. До свинини також додайте сік лимона та мед. Все посоліть, додайте чорний мелений перець і ретельно перемішайте. Потім накрийте кришкою місткість і відправте в холодильник на пару годин. Через вказаний час дістаньте м’ясо, приберіть великі шматочки зелені, додайте сметану, ретельно перемішайте. М’ясо накрийте харчовою плівкою, відправте в холодильник щонайменше на 12 годин. Найкраще залишити м’ясо на добу, щоб воно максимально просочилося смаком та ароматом. Деко накрийте фольгою, перекладіть м’ясо і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину, в режимі верх-низ. Після цього зніміть фольгу, відправте в духовку ще хвилин на 35-40, поки не випарується вся волога і не утвориться золотиста скоринка.

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