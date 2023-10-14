Такий кекс не купити в магазині: корисна насолода на швидку руку

Для такого кексу варто гарбуз навіть заморожувати

Гарбуз – універсальний, смачний та дуже корисний продукт. З неї можна приготувати неймовірний суп та фантастичні панкейки.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо незвичайний гарбузовий кекс. Він має насичений смак і вологу текстуру, тому така випічка сподобається абсолютно всім — і діткам, і дорослим.

Як приготувати гарбузовий кекс

Інгредієнти на 4 порції:

борошно пшеничне — 400 г;

вода — 250 мл;

дріжджі пресовані — 20 г;

яйця курячі — 1 шт.;

цукор — 50 г;

сметана 15% (кефір або кисле молоко) — 50 г;

гарбуз — 300 г;

олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

У підігріту до 40°С воду додайте дріжджі та трохи цукру, відставте на 10-15 хвилин для бродіння. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, натріть на великій тертці. Просіяне борошно змішайте з дріжджовою масою, яйцем, натертим гарбузом, сметаною і замісіть тісто, поставте в тепле місце на 1 годину. Форму для кексу змастіть олією, присипте борошном, відправте тісто і залиште на якийсь час. Коли тісто підійде, відправте в духовку і випікайте при температурі 200°С 30 – 35 хвилин.

Рекомендуємо також приготувати варення з гарбуза за рецептом "Телеграфа". Така смакота припаде до душі абсолютно всім.