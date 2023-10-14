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Такий кекс не купити в магазині: корисна насолода на швидку руку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Випічка стане улюбленою у дорослих та дітей
Випічка стане улюбленою у дорослих та дітей. Фото shuba.life

Для такого кексу варто гарбуз навіть заморожувати

Гарбуз – універсальний, смачний та дуже корисний продукт. З неї можна приготувати неймовірний суп та фантастичні панкейки.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо незвичайний гарбузовий кекс. Він має насичений смак і вологу текстуру, тому така випічка сподобається абсолютно всім — і діткам, і дорослим.

Як приготувати гарбузовий кекс

Інгредієнти на 4 порції:

  • борошно пшеничне — 400 г;
  • вода — 250 мл;
  • дріжджі пресовані — 20 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • сметана 15% (кефір або кисле молоко) — 50 г;
  • гарбуз — 300 г;
  • олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

  1. У підігріту до 40°С воду додайте дріжджі та трохи цукру, відставте на 10-15 хвилин для бродіння.
  2. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, натріть на великій тертці.
  3. Просіяне борошно змішайте з дріжджовою масою, яйцем, натертим гарбузом, сметаною і замісіть тісто, поставте в тепле місце на 1 годину.
  4. Форму для кексу змастіть олією, присипте борошном, відправте тісто і залиште на якийсь час.
  5. Коли тісто підійде, відправте в духовку і випікайте при температурі 200°С 30 – 35 хвилин.

Рекомендуємо також приготувати варення з гарбуза за рецептом "Телеграфа". Така смакота припаде до душі абсолютно всім.

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