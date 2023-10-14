Такий кекс не купити в магазині: корисна насолода на швидку руку
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Для такого кексу варто гарбуз навіть заморожувати
Гарбуз – універсальний, смачний та дуже корисний продукт. З неї можна приготувати неймовірний суп та фантастичні панкейки.
Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо незвичайний гарбузовий кекс. Він має насичений смак і вологу текстуру, тому така випічка сподобається абсолютно всім — і діткам, і дорослим.
Як приготувати гарбузовий кекс
Інгредієнти на 4 порції:
- борошно пшеничне — 400 г;
- вода — 250 мл;
- дріжджі пресовані — 20 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- цукор — 50 г;
- сметана 15% (кефір або кисле молоко) — 50 г;
- гарбуз — 300 г;
- олія соняшникова — 20 мл.
Спосіб приготування:
- У підігріту до 40°С воду додайте дріжджі та трохи цукру, відставте на 10-15 хвилин для бродіння.
- Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, натріть на великій тертці.
- Просіяне борошно змішайте з дріжджовою масою, яйцем, натертим гарбузом, сметаною і замісіть тісто, поставте в тепле місце на 1 годину.
- Форму для кексу змастіть олією, присипте борошном, відправте тісто і залиште на якийсь час.
- Коли тісто підійде, відправте в духовку і випікайте при температурі 200°С 30 – 35 хвилин.
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