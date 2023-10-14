Півкіло картоплі та одне яйце: простий рецепт ситної вечері для всієї родини

Настільки смачно, що рідні проситимуть щодня

Картопля – один із основних продуктів на наших столах. Ми дуже любимо пюрешку, запікаємо картоплю в цукрі, готуємо її з сиром.

Сьогодні за рецептом Знай.UA ми приготуємо на вечерю незвичайну страву — картопля у клярі. Швидко і без клопоту в нас вийде така картопелька, що близькі попросять і добавки, і тарілки оближуть.

Як приготувати картопля в клярі

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

сіль — щіпка;

паприка — 1 ч. л;

чорний перець – до смаку;

кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.;

яйця – 1 штука.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте, почистьте і наріжте невеликими шматочками. Викладіть його в каструлю, залийте водою і відваріть до готовності. Готову картоплю зцідіть від води та розімніть вилкою. Картопляну масу посоліть, поперчіть, додайте трохи паприки, зелені та кукурудзяний крохмаль. У вас має вийти туге тісто. Сформуйте з нього довгий ціпок і поріжте ножем на шматочки. Яйце збийте з сіллю та перцем, туди ж додайте зелень та паприку. В окрему миску відправте панірувальні сухарі. Кожен шматочок картопляного тіста обваляйте в яйці та панірованих сухарях, викладіть у розігріту сковороду з олією. Обсмажте картоплю з обох боків до золотистого кольору і викладіть на серветки, щоб стікла зайва олія. Вечеря готова!

Подавайте картопля в клярі з соусом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного.