Півкіло картоплі та одне яйце: простий рецепт ситної вечері для всієї родини
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Настільки смачно, що рідні проситимуть щодня
Картопля – один із основних продуктів на наших столах. Ми дуже любимо пюрешку, запікаємо картоплю в цукрі, готуємо її з сиром.
Сьогодні за рецептом Знай.UA ми приготуємо на вечерю незвичайну страву — картопля у клярі. Швидко і без клопоту в нас вийде така картопелька, що близькі попросять і добавки, і тарілки оближуть.
Як приготувати картопля в клярі
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- сіль — щіпка;
- паприка — 1 ч. л;
- чорний перець – до смаку;
- кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.;
- яйця – 1 штука.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте, почистьте і наріжте невеликими шматочками. Викладіть його в каструлю, залийте водою і відваріть до готовності. Готову картоплю зцідіть від води та розімніть вилкою.
- Картопляну масу посоліть, поперчіть, додайте трохи паприки, зелені та кукурудзяний крохмаль. У вас має вийти туге тісто. Сформуйте з нього довгий ціпок і поріжте ножем на шматочки.
- Яйце збийте з сіллю та перцем, туди ж додайте зелень та паприку. В окрему миску відправте панірувальні сухарі.
- Кожен шматочок картопляного тіста обваляйте в яйці та панірованих сухарях, викладіть у розігріту сковороду з олією. Обсмажте картоплю з обох боків до золотистого кольору і викладіть на серветки, щоб стікла зайва олія. Вечеря готова!
Подавайте картопля в клярі з соусом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного.