Рус

Півкіло картоплі та одне яйце: простий рецепт ситної вечері для всієї родини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ця страва виручить, якщо немає часу готувати
Ця страва виручить, якщо немає часу готувати. Фото showdream.org

Настільки смачно, що рідні проситимуть щодня

Картопля – один із основних продуктів на наших столах. Ми дуже любимо пюрешку, запікаємо картоплю в цукрі, готуємо її з сиром.

Сьогодні за рецептом Знай.UA ми приготуємо на вечерю незвичайну страву — картопля у клярі. Швидко і без клопоту в нас вийде така картопелька, що близькі попросять і добавки, і тарілки оближуть.

Як приготувати картопля в клярі

Інгредієнти:

  • картопля – 500 г;
  • сіль — щіпка;
  • паприка — 1 ч. л;
  • чорний перець – до смаку;
  • кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.;
  • яйця – 1 штука.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю помийте, почистьте і наріжте невеликими шматочками. Викладіть його в каструлю, залийте водою і відваріть до готовності. Готову картоплю зцідіть від води та розімніть вилкою.
  2. Картопляну масу посоліть, поперчіть, додайте трохи паприки, зелені та кукурудзяний крохмаль. У вас має вийти туге тісто. Сформуйте з нього довгий ціпок і поріжте ножем на шматочки.
  3. Яйце збийте з сіллю та перцем, туди ж додайте зелень та паприку. В окрему миску відправте панірувальні сухарі.
  4. Кожен шматочок картопляного тіста обваляйте в яйці та панірованих сухарях, викладіть у розігріту сковороду з олією. Обсмажте картоплю з обох боків до золотистого кольору і викладіть на серветки, щоб стікла зайва олія. Вечеря готова!

Подавайте картопля в клярі з соусом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Готуємо вдома