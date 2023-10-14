Досить бігати весь час у магазин: рецепт домашнього сиру всього з трьох інгредієнтів

Спробуйте — і не пошкодуєте

Твердий сир – один із найуніверсальніших продуктів. З ним роблять бутерброди на сніданок, сир додають до улюблених спагеті, запіканок, італійської піци та картоплі.

У це складно повірити, але приготувати сир вдома не дуже важко, і ми з Foodoboz вам це доведемо. Вам знадобиться лише три інгредієнти, трохи часу — і незабаром ви пригощатимете сиром власного приготування своїх близьких та друзів. Він буде настільки смачним і спочатку ніхто не повірить, що ви не купили його в магазині. Спробуємо?

Як приготувати сир вдома

Інгредієнти:

молоко — 1 л;

сметана 20% — 200 г;

яйця — 3 шт.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Молоко налийте в каструлю, доведіть до кипіння та додайте сіль. Яйця змішайте зі сметаною та влийте в молоко. Отриману суміш доведіть до кипіння і варіть 5-7 хвилин, поки не з’являться великі пластівці. Друшляк вистеліть 2 шарами марлі. Отриману масу процідіть через друшляк у посудину. Зверху на сир покладіть блюдце та вантаж вагою 1-2 кг. Залишіть майбутній сир до повного остигання. Трохи зачекайте та можете ласувати.

Додайте такий сир до індійської піци за рецептом "Телеграф". Так вона буде ще смачнішою та кориснішою.