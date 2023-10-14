Якщо вродило багато горіхів: рецепт соусу, з яким з’їдять усі спагеті
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Ви точно запасетеся горіхами для соусу
Італійська паста – універсальна страва, яку можна подавати з різними добавками. Ми вже готували їх у м’ясному фарші, і навіть зі свіжими кабачками.
Сьогодні ми спробуємо спагеті в горіховому соусі за рецептом "Фокусу". Така проста та ароматна страва з ніжним смаком та кремовою структурою відмінно підійде для обіду чи вечері.
Як приготувати спагеті в соусі
Інгредієнти:
- 400 г спагеті;
- 100 г волоських горіхів;
- 100 мл вершків;
- 50 г сиру пармезан;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець, базилік на смак.
Спосіб приготування:
- У велику каструлю залийте воду, доведіть до кипіння, посоліть і зваріть спагеті за інструкцією на упакуванні до стану аль денте. Готові спагеті відкиньте на друшляк і залиште трохи води від варіння — вона нам знадобиться при приготуванні соусу.
- Горіхи, очищений часник та сир відправте в блендер, подрібніть до однорідного стану. Посолити, додати перець. В отриману масу поступово додавайте вершки та продовжуйте збивати до однорідності.
- У сковороді розігрійте оливкову олію, додайте горіховий соус. Помішуючи, доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
- Готовий соус змішайте зі спагеті та подавайте, посипавши свіжим базиліком.
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