Якщо вродило багато горіхів: рецепт соусу, з яким з’їдять усі спагеті

Ви точно запасетеся горіхами для соусу

Італійська паста – універсальна страва, яку можна подавати з різними добавками. Ми вже готували їх у м’ясному фарші, і навіть зі свіжими кабачками.

Сьогодні ми спробуємо спагеті в горіховому соусі за рецептом "Фокусу". Така проста та ароматна страва з ніжним смаком та кремовою структурою відмінно підійде для обіду чи вечері.

Як приготувати спагеті в соусі

Інгредієнти:

400 г спагеті;

100 г волоських горіхів;

100 мл вершків;

50 г сиру пармезан;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець, базилік на смак.

Спосіб приготування:

У велику каструлю залийте воду, доведіть до кипіння, посоліть і зваріть спагеті за інструкцією на упакуванні до стану аль денте. Готові спагеті відкиньте на друшляк і залиште трохи води від варіння — вона нам знадобиться при приготуванні соусу. Горіхи, очищений часник та сир відправте в блендер, подрібніть до однорідного стану. Посолити, додати перець. В отриману масу поступово додавайте вершки та продовжуйте збивати до однорідності. У сковороді розігрійте оливкову олію, додайте горіховий соус. Помішуючи, доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Готовий соус змішайте зі спагеті та подавайте, посипавши свіжим базиліком.

Рекомендуємо також приготувати спагеті з буряковим соусом за рецептом "Телеграфа". Ця незвичайна та яскрава страва порадує не лише смаком, а й простотою приготування.