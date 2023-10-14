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Якщо вродило багато горіхів: рецепт соусу, з яким з’їдять усі спагеті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Так захочуть повечеряти навіть капризулі
Так захочуть повечеряти навіть капризулі. Фото focus.ua

Ви точно запасетеся горіхами для соусу

Італійська паста – універсальна страва, яку можна подавати з різними добавками. Ми вже готували їх у м’ясному фарші, і навіть зі свіжими кабачками.

Сьогодні ми спробуємо спагеті в горіховому соусі за рецептом "Фокусу". Така проста та ароматна страва з ніжним смаком та кремовою структурою відмінно підійде для обіду чи вечері.

Як приготувати спагеті в соусі

Інгредієнти:

  • 400 г спагеті;
  • 100 г волоських горіхів;
  • 100 мл вершків;
  • 50 г сиру пармезан;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • сіль, перець, базилік на смак.

Спосіб приготування:

  1. У велику каструлю залийте воду, доведіть до кипіння, посоліть і зваріть спагеті за інструкцією на упакуванні до стану аль денте. Готові спагеті відкиньте на друшляк і залиште трохи води від варіння — вона нам знадобиться при приготуванні соусу.
  2. Горіхи, очищений часник та сир відправте в блендер, подрібніть до однорідного стану. Посолити, додати перець. В отриману масу поступово додавайте вершки та продовжуйте збивати до однорідності.
  3. У сковороді розігрійте оливкову олію, додайте горіховий соус. Помішуючи, доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
  4. Готовий соус змішайте зі спагеті та подавайте, посипавши свіжим базиліком.

Рекомендуємо також приготувати спагеті з буряковим соусом за рецептом "Телеграфа". Ця незвичайна та яскрава страва порадує не лише смаком, а й простотою приготування.

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