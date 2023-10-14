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Десерт за лічені хвилини: торт у чашці від легендарної кухарки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Шоколадний десерт від знаменитої Меррі Беррі
Шоколадний десерт від знаменитої Меррі Беррі. Фото shuba.life

Ласощі готуються надзвичайно швидко

Ми ділились рецептом цікавого гарбузового мармеладу. Тепер розповідаємо як приготувати ніжний і простий шоколадний мус.

На порталі SHUBA поділились рецептом шоколадного мусу, який готує відома, майже легендарна кулінарна експертка з Великої Британії Мері Беррі. Мері — авторка більш ніж 75 кулінарних книг. Це класичний мус без зайвих надмірностей, його можна приготувати за 20 хвилин і лише з чотирьох основних інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • 225 г шоколаду
  • 150 мл жирних збитих вершків
  • 3 великі яйця
  • 10-15 г вершкового масла
  • 1 ст. л. бренді або коньяку (додавайте на бажання)

Спосіб приготування:

  1. Розламуємо шоколад на шматочки, розтоплюємо на водяній бані, над каструлею з окропом. Стежимо, щоб він не перегрівся.
  2. Даємо розплавленому шоколаду охолонути до кімнатної температури. Розбиваємо яйця та відокремлюємо жовтки від білків.
  3. В трохи охололий шоколад додаємо масло, жовтки та бренді. Перемішуємо до однорідної маси. В окремій мисці до міцних піків збиваємо яєчні білки.
  4. До шоколадної суміші додаємо збиті вершки та яєчний білок. Акуратно перемішуємо.
  5. Мус можна перекладати в скляну миску та подавати. На бажання десерт прикрашається цукровою пудрою, горіхами, шматочками фруктів.

Шоколад для мусу можна брати будь-який, який вам подобається. Також ми ділились рецептом простого торта без випічки.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Десерт