Десерт за лічені хвилини: торт у чашці від легендарної кухарки
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Ласощі готуються надзвичайно швидко
Ми ділились рецептом цікавого гарбузового мармеладу. Тепер розповідаємо як приготувати ніжний і простий шоколадний мус.
На порталі SHUBA поділились рецептом шоколадного мусу, який готує відома, майже легендарна кулінарна експертка з Великої Британії Мері Беррі. Мері — авторка більш ніж 75 кулінарних книг. Це класичний мус без зайвих надмірностей, його можна приготувати за 20 хвилин і лише з чотирьох основних інгредієнтів.
Інгредієнти:
- 225 г шоколаду
- 150 мл жирних збитих вершків
- 3 великі яйця
- 10-15 г вершкового масла
- 1 ст. л. бренді або коньяку (додавайте на бажання)
Спосіб приготування:
- Розламуємо шоколад на шматочки, розтоплюємо на водяній бані, над каструлею з окропом. Стежимо, щоб він не перегрівся.
- Даємо розплавленому шоколаду охолонути до кімнатної температури. Розбиваємо яйця та відокремлюємо жовтки від білків.
- В трохи охололий шоколад додаємо масло, жовтки та бренді. Перемішуємо до однорідної маси. В окремій мисці до міцних піків збиваємо яєчні білки.
- До шоколадної суміші додаємо збиті вершки та яєчний білок. Акуратно перемішуємо.
- Мус можна перекладати в скляну миску та подавати. На бажання десерт прикрашається цукровою пудрою, горіхами, шматочками фруктів.
Шоколад для мусу можна брати будь-який, який вам подобається. Також ми ділились рецептом простого торта без випічки.