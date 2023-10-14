Рус

Побалуйте рідних китайською стравою: цей ароматний супчик можна приготувати за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Страва виходить максимально проста та ситна
Страва виходить максимально проста та ситна. Фото pixelinform.com

Рецепт супу дуже простий, немає жодних екзотичних компонентів

Ми розповідали про тонкощі грузинського способу заквасити капусту. Тепер перемістимось значно східніше.

Разом з порталом Pixelinform розповідаємо, як приготувати ситний китайський суп. В Шанхаї страву з томатами та яйцями готували під час літньої спеки, щоб за допомогою гарячої страви нормалізувати температуру тіла. Втім, цей рецепт актуальний у будь-яку погоду. Суп виходить ситний, яскравий та наваристий.

Інгредієнти:

  • Олія оливкова — 2 ст. л.
  • Помідор будь-який — 2 шт.
  • Бульйон курячий — 1 склянка
  • Вода — 2 склянки
  • Соус соєвий — 2 ч. л.
  • Олія кунжутна — 1/2 ч. л.
  • Перець білий мелений — 1/4 ч. л.
  • Сіль будь-яка до смаку
  • Крохмаль кукурудзяний — 1 1/2 ч.л.
  • Цибуля зелена — 1 шт.
  • Кінза свіжа — 2 ст.
  • Куряче яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. В каструлі для супу на невеликому вогні розігріваємо олію. Викладаємо туди нарізані скибочки помідори і обсмажуємо, помішуючи впродовж 5 хвилин. Томати стануть м’якими та особливо ароматними.
  2. Почергово в каструлю додаємо готовий курячий бульйон, окріп, соєвий соус, кунжутну олію, а також до смаку кладемо мелений білий перець і сіль. Суп доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь та накриваємо кришкою.
  3. Швидко збиваємо яйце вінчиком у маленькій мисці. У окремій піалці чи чашечці змішуємо кукурудзяний крохмаль з 30 мл води, щоб отримати кашку.
  4. Помішуючи суп у каструльці ополоником, тонкою цівкою додаємо кашку з води та кукурудзяного крохмалю.
  5. Одразу після цього вливаємо тонким струменем збите яйце в центр поверхні майбутнього супу, швидко перемішуючи вихровими рухами. Таким чином яйце буде схоплюватись поступово, вдасться отримати гарний ефект яєчних крапель.

Страва подається гарячою чи кімнатної температури — за бажанням. Дуже смачно посипати готову страву зеленою цибулею та кінзою. Також ми розповідали, як приготувати смачний курячий рулет.

Теги:
#Рецепт #Яйця #Суп #Томат #Яйця