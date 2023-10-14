Побалуйте рідних китайською стравою: цей ароматний супчик можна приготувати за лічені хвилини

Рецепт супу дуже простий, немає жодних екзотичних компонентів

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Разом з порталом Pixelinform розповідаємо, як приготувати ситний китайський суп. В Шанхаї страву з томатами та яйцями готували під час літньої спеки, щоб за допомогою гарячої страви нормалізувати температуру тіла. Втім, цей рецепт актуальний у будь-яку погоду. Суп виходить ситний, яскравий та наваристий.

Інгредієнти:

Олія оливкова — 2 ст. л.

Помідор будь-який — 2 шт.

Бульйон курячий — 1 склянка

Вода — 2 склянки

Соус соєвий — 2 ч. л.

Олія кунжутна — 1/2 ч. л.

Перець білий мелений — 1/4 ч. л.

Сіль будь-яка до смаку

Крохмаль кукурудзяний — 1 1/2 ч.л.

Цибуля зелена — 1 шт.

Кінза свіжа — 2 ст.

Куряче яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

В каструлі для супу на невеликому вогні розігріваємо олію. Викладаємо туди нарізані скибочки помідори і обсмажуємо, помішуючи впродовж 5 хвилин. Томати стануть м’якими та особливо ароматними. Почергово в каструлю додаємо готовий курячий бульйон, окріп, соєвий соус, кунжутну олію, а також до смаку кладемо мелений білий перець і сіль. Суп доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь та накриваємо кришкою. Швидко збиваємо яйце вінчиком у маленькій мисці. У окремій піалці чи чашечці змішуємо кукурудзяний крохмаль з 30 мл води, щоб отримати кашку. Помішуючи суп у каструльці ополоником, тонкою цівкою додаємо кашку з води та кукурудзяного крохмалю. Одразу після цього вливаємо тонким струменем збите яйце в центр поверхні майбутнього супу, швидко перемішуючи вихровими рухами. Таким чином яйце буде схоплюватись поступово, вдасться отримати гарний ефект яєчних крапель.

Страва подається гарячою чи кімнатної температури — за бажанням. Дуже смачно посипати готову страву зеленою цибулею та кінзою. Також ми розповідали, як приготувати смачний курячий рулет.