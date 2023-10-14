Неймовірно смачна гостра консервація: з нею у вас закінчаться баклажани

Якщо не знаєте, що робити з баклажанами

Ми розповідали, як смачно закрити баклажани. Втім, поки ці чудові овочі ще є, варто користуватись цим, тому однієї заготівлі точно буде мало. Ділимось рецептом смачної аджики з баклажанів.

Для цього рецепту підійдуть навіть овочі, які полежали. Заготівля виходить насичені і пікантна. Як її приготувати, розповіли на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

1 кг баклажанів

1 кг томатів

2 шт солодкого перцю

5 шт гострого перцю

250 г часнику

1 ст. л. солі

100 г олії

50 г оцту

Спосіб приготування:

Миємо та чистимо баклажани від шкірки. Томати теж миємо, ріжемо на шматочки. Миємо та видаляємо насіння у солодкого та гіркого перцю. Часник очищаємо від насіння. Всі овочі пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо одну столову ложку солі, олію та перемішуємо. Перекладаємо в каструлю. На невеликому вогні варимо, помішуючи, одну годину. Додаємо оцет та проварюємо ще 5 хвилин. Розкладаємо готову аджику у стерилізовані банки та закатуємо кришками.

Заготівля має дуже яскравий смак, насичено-овочевий, трохи пікантний. Також ми розповідали про цікавий рецепт на зиму — квашену моркву.