Неймовірно смачна гостра консервація: з нею у вас закінчаться баклажани
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Якщо не знаєте, що робити з баклажанами
Ми розповідали, як смачно закрити баклажани. Втім, поки ці чудові овочі ще є, варто користуватись цим, тому однієї заготівлі точно буде мало. Ділимось рецептом смачної аджики з баклажанів.
Для цього рецепту підійдуть навіть овочі, які полежали. Заготівля виходить насичені і пікантна. Як її приготувати, розповіли на порталі "Добрі новини".
Інгредієнти:
- 1 кг баклажанів
- 1 кг томатів
- 2 шт солодкого перцю
- 5 шт гострого перцю
- 250 г часнику
- 1 ст. л. солі
- 100 г олії
- 50 г оцту
Спосіб приготування:
- Миємо та чистимо баклажани від шкірки. Томати теж миємо, ріжемо на шматочки.
- Миємо та видаляємо насіння у солодкого та гіркого перцю. Часник очищаємо від насіння.
- Всі овочі пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо одну столову ложку солі, олію та перемішуємо.
- Перекладаємо в каструлю. На невеликому вогні варимо, помішуючи, одну годину.
- Додаємо оцет та проварюємо ще 5 хвилин. Розкладаємо готову аджику у стерилізовані банки та закатуємо кришками.
Заготівля має дуже яскравий смак, насичено-овочевий, трохи пікантний. Також ми розповідали про цікавий рецепт на зиму — квашену моркву.