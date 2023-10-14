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Неймовірно смачна гостра консервація: з нею у вас закінчаться баклажани

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така закуска виходить дуже смачною, пікантною
Така закуска виходить дуже смачною, пікантною. Фото Апостроф

Якщо не знаєте, що робити з баклажанами

Ми розповідали, як смачно закрити баклажани. Втім, поки ці чудові овочі ще є, варто користуватись цим, тому однієї заготівлі точно буде мало. Ділимось рецептом смачної аджики з баклажанів.

Для цього рецепту підійдуть навіть овочі, які полежали. Заготівля виходить насичені і пікантна. Як її приготувати, розповіли на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

  • 1 кг баклажанів
  • 1 кг томатів
  • 2 шт солодкого перцю
  • 5 шт гострого перцю
  • 250 г часнику
  • 1 ст. л. солі
  • 100 г олії
  • 50 г оцту

Спосіб приготування:

  1. Миємо та чистимо баклажани від шкірки. Томати теж миємо, ріжемо на шматочки.
  2. Миємо та видаляємо насіння у солодкого та гіркого перцю. Часник очищаємо від насіння.
  3. Всі овочі пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо одну столову ложку солі, олію та перемішуємо.
  4. Перекладаємо в каструлю. На невеликому вогні варимо, помішуючи, одну годину.
  5. Додаємо оцет та проварюємо ще 5 хвилин. Розкладаємо готову аджику у стерилізовані банки та закатуємо кришками.

Заготівля має дуже яскравий смак, насичено-овочевий, трохи пікантний. Також ми розповідали про цікавий рецепт на зиму — квашену моркву.

Теги:
#Рецепт #Томати #Баклажани #аджика