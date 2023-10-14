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Заливка, як крем: гості будуть у захваті від цього яблучного пирога

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Яблучний пиріг зі сметанною заливкою — один із найкращих рецептів осінньої випічки
Яблучний пиріг зі сметанною заливкою — один із найкращих рецептів осінньої випічки. Фото lifehacker.ru

Цей яблучний пиріг зі сметанною заливкою може скласти гідну конкуренцію навіть шарлотці

Тісто для найсмачнішого яблучного пирога замішується буквально за 5 хвилин і воно зовсім не примхливе. Сметанно-яблучна начинка теж найпростіша.

При цьому ніжно-розсипчаста основа випічки напрочуд гармонійно поєднується з начинкою – повітряно-кремовою та з легкою яблучною кислинкою. А рецептом з нами поділилися на порталі "Рецепти та корисні поради".

Як приготувати яблучний пиріг зі сметанною заливкою

Інгредієнти:

Тісто

  • Борошно — 200 г;
  • Вершкове масло — 100 г;
  • Сметана — 80 г;
  • Розпушувач — 1 ч. л.;
  • Сіль — щіпка;
  • Цукор — 1-2 ст. л.

Начинка:

  • Яблука — 4 шт.;
  • Сметана — 250 г;
  • Кукурудзяний крохмаль — 40 г;
  • Цукор — 60 г;
  • Ванільний цукор — 10 г;
  • Яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Змішати борошно, розпушувач, цукор та сіль.
  2. На великій тертці натерти холодне вершкове масло, змішати з сухими інгредієнтами, створюючи крихту.
  3. Додати сметану, замісити тісто, сформувати колобок.
  4. Відправити колобок у холодильник у харчовій плівці, щоб він затвердів.
  5. Для начинки змішати яйце, крохмаль, цукор та ванільний цукор, додати сметану, перемішати.
  6. Яблука помити, почистити, нарізати тонкими пластинами.
  7. Тісто присипати борошном, розкотити в тонкий круглий пласт. Акуратно перекласти його у форму діаметром 22 см.
  8. Вирівняти бортики із тіста і викласти на дно шматочки яблук.
  9. Залити яблука сметанною сумішшю, рівномірно розподілити усередині пирога.
  10. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин.
  11. Пиріг після випікання буде об’ємнішим, але згодом верхівка злегка опуститься. Для стабілізації пиріг можна поставити в холодильник на кілька годин.

А якщо ви любите випічку з яблуками, рекомендуємо також приготувати найпростіший пиріг з цим фруктом за рецептом "Телеграфа". Цим ніжним, солодким і дуже м’яким пирогом насолодяться всі.

Теги:
#Яблука #Пиріг #Випічка #Готуємо вдома