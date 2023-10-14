Заливка, як крем: гості будуть у захваті від цього яблучного пирога
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Цей яблучний пиріг зі сметанною заливкою може скласти гідну конкуренцію навіть шарлотці
Тісто для найсмачнішого яблучного пирога замішується буквально за 5 хвилин і воно зовсім не примхливе. Сметанно-яблучна начинка теж найпростіша.
При цьому ніжно-розсипчаста основа випічки напрочуд гармонійно поєднується з начинкою – повітряно-кремовою та з легкою яблучною кислинкою. А рецептом з нами поділилися на порталі "Рецепти та корисні поради".
Як приготувати яблучний пиріг зі сметанною заливкою
Інгредієнти:
Тісто
- Борошно — 200 г;
- Вершкове масло — 100 г;
- Сметана — 80 г;
- Розпушувач — 1 ч. л.;
- Сіль — щіпка;
- Цукор — 1-2 ст. л.
Начинка:
- Яблука — 4 шт.;
- Сметана — 250 г;
- Кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- Цукор — 60 г;
- Ванільний цукор — 10 г;
- Яйце — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Змішати борошно, розпушувач, цукор та сіль.
- На великій тертці натерти холодне вершкове масло, змішати з сухими інгредієнтами, створюючи крихту.
- Додати сметану, замісити тісто, сформувати колобок.
- Відправити колобок у холодильник у харчовій плівці, щоб він затвердів.
- Для начинки змішати яйце, крохмаль, цукор та ванільний цукор, додати сметану, перемішати.
- Яблука помити, почистити, нарізати тонкими пластинами.
- Тісто присипати борошном, розкотити в тонкий круглий пласт. Акуратно перекласти його у форму діаметром 22 см.
- Вирівняти бортики із тіста і викласти на дно шматочки яблук.
- Залити яблука сметанною сумішшю, рівномірно розподілити усередині пирога.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин.
- Пиріг після випікання буде об’ємнішим, але згодом верхівка злегка опуститься. Для стабілізації пиріг можна поставити в холодильник на кілька годин.
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