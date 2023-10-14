Заливка, як крем: гості будуть у захваті від цього яблучного пирога

Цей яблучний пиріг зі сметанною заливкою може скласти гідну конкуренцію навіть шарлотці

Тісто для найсмачнішого яблучного пирога замішується буквально за 5 хвилин і воно зовсім не примхливе. Сметанно-яблучна начинка теж найпростіша.

При цьому ніжно-розсипчаста основа випічки напрочуд гармонійно поєднується з начинкою – повітряно-кремовою та з легкою яблучною кислинкою. А рецептом з нами поділилися на порталі "Рецепти та корисні поради".

Як приготувати яблучний пиріг зі сметанною заливкою

Інгредієнти:

Тісто

Борошно — 200 г;

Вершкове масло — 100 г;

Сметана — 80 г;

Розпушувач — 1 ч. л.;

Сіль — щіпка;

Цукор — 1-2 ст. л.

Начинка:

Яблука — 4 шт.;

Сметана — 250 г;

Кукурудзяний крохмаль — 40 г;

Цукор — 60 г;

Ванільний цукор — 10 г;

Яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

Змішати борошно, розпушувач, цукор та сіль. На великій тертці натерти холодне вершкове масло, змішати з сухими інгредієнтами, створюючи крихту. Додати сметану, замісити тісто, сформувати колобок. Відправити колобок у холодильник у харчовій плівці, щоб він затвердів. Для начинки змішати яйце, крохмаль, цукор та ванільний цукор, додати сметану, перемішати. Яблука помити, почистити, нарізати тонкими пластинами. Тісто присипати борошном, розкотити в тонкий круглий пласт. Акуратно перекласти його у форму діаметром 22 см. Вирівняти бортики із тіста і викласти на дно шматочки яблук. Залити яблука сметанною сумішшю, рівномірно розподілити усередині пирога. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин. Пиріг після випікання буде об’ємнішим, але згодом верхівка злегка опуститься. Для стабілізації пиріг можна поставити в холодильник на кілька годин.

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