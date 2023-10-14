Замість магазинної ковбаси: такий паштет їстимуть усі домашні
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Близькі проситимуть приготувати цю страву ще не один раз
Смачний печінковий паштет — чудова можливість нагодувати печінкою тих, хто її не любить. А його родзинкою є цибулеві крекери, що дещо перебивають смак субпродукту і надають закусці особливої пікантності.
Ця смачна бюджетна страва обов'язково сподобається близьким. А рецептом з нами поділилися на порталі "Прості кулінарні рецепти".
Як приготувати печений паштет з печінки та крекерів
Інгредієнти:
- печінка – 1 кг
- цибуля – 2 шт.
- молоко – 400 мл
- масло або маргарин – 200 г
- курячі яйця – 4 шт.
- крекер цибулевий – 300 г
- сіль – 1 ч. л. з гіркою
- перець за смаком
Спосіб приготування:
- Печінку промити, прибрати все зайве.
- Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити до золотистого кольору
- Перекрутити все це на дрібній насадці м'ясорубки або перебити блендером.
- Молоко підігріти до гарячого стану, додати масло або маргарин, перемішати до повного розчинення.
- Додати туди подрібнений крекер, залишити настоятися протягом 15 хвилин.
- В окрему посудину вбити яйця, посолити, поперчити, збити вінчиком, додати до печінки, перемішати.
- Додати до печінки молоко з крекером, перемішати.
- У застелену пергаментом форму залити тісто, випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 60 хвилин.
- Дозволити паштету охолонути й тільки після цього вийняти з форми.
Також чудовою закускою на бутерброди замість ковбаси може стати м'ясний хліб за рецептом "Телеграфа". Він чудово пасує як для повсякденного столу, так і для святкових подій.