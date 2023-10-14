Замість магазинної ковбаси: такий паштет їстимуть усі домашні

Близькі проситимуть приготувати цю страву ще не один раз

Смачний печінковий паштет — чудова можливість нагодувати печінкою тих, хто її не любить. А його родзинкою є цибулеві крекери, що дещо перебивають смак субпродукту і надають закусці особливої пікантності.

Ця смачна бюджетна страва обов'язково сподобається близьким. А рецептом з нами поділилися на порталі "Прості кулінарні рецепти".

Як приготувати печений паштет з печінки та крекерів

Інгредієнти:

печінка – 1 кг

цибуля – 2 шт.

молоко – 400 мл

масло або маргарин – 200 г

курячі яйця – 4 шт.

крекер цибулевий – 300 г

сіль – 1 ч. л. з гіркою

перець за смаком

Спосіб приготування:

Печінку промити, прибрати все зайве. Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити до золотистого кольору Перекрутити все це на дрібній насадці м'ясорубки або перебити блендером. Молоко підігріти до гарячого стану, додати масло або маргарин, перемішати до повного розчинення. Додати туди подрібнений крекер, залишити настоятися протягом 15 хвилин. В окрему посудину вбити яйця, посолити, поперчити, збити вінчиком, додати до печінки, перемішати. Додати до печінки молоко з крекером, перемішати. У застелену пергаментом форму залити тісто, випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 60 хвилин. Дозволити паштету охолонути й тільки після цього вийняти з форми.

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