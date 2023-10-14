Навіть найдешевша риба буде смачною: весь секрет у клярі
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Правильно приготований кляр для риби здатний зберегти соковитість базового продукту всередині й забезпечити йому рум 'яну апетитну корочку зовні
З риби можна приготувати безліч страв, зокрема і дивовижну варену скумбрію. Її варять запікають, смажать або солять.
Рибка, смажена у цибулевому клярі має незвичайний смак і готується просто. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_mir_salatov_".
Як приготувати рибу, смажену у цибулевому клярі
Інгредієнти:⠀
- філе горбуші — 600 г;
- сметана — 100 г;
- цибуля – 1-2 шт.;
- часник – 2-3 зуб.;
- сіль перець;
- борошно — 3 ст. л;
- розпушувач — 12 ч. л;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Рибу промити, просушити паперовими рушниками, нарізати порційними шматочками.
- Цибулю та часник подрібнити у блендері, додавши пару ложок води для однорідної консистенції.
- Викласти у миску, додати яйце, сметану, сіль та перець за смаком.
- Всипати борошно та розпушувач, вимісити кляр.
- Додати олію вимісити до однорідності.
- Рибу опустити в кляр, перемішати. Накрити ємність, залишити у холодильнику на 30 хвилин.
- Обсмажити шматочки з усіх боків до золотистої скоринки.
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