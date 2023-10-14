Навіть найдешевша риба буде смачною: весь секрет у клярі

Правильно приготований кляр для риби здатний зберегти соковитість базового продукту всередині й забезпечити йому рум 'яну апетитну корочку зовні

З риби можна приготувати безліч страв, зокрема і дивовижну варену скумбрію. Її варять запікають, смажать або солять.

Рибка, смажена у цибулевому клярі має незвичайний смак і готується просто. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_mir_salatov_".

Як приготувати рибу, смажену у цибулевому клярі

Інгредієнти:⠀

філе горбуші — 600 г;

сметана — 100 г;

цибуля – 1-2 шт.;

часник – 2-3 зуб.;

сіль перець;

борошно — 3 ст. л;

розпушувач — 12 ч. л;

яйце — 1 шт.;

олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Рибу промити, просушити паперовими рушниками, нарізати порційними шматочками. Цибулю та часник подрібнити у блендері, додавши пару ложок води для однорідної консистенції. Викласти у миску, додати яйце, сметану, сіль та перець за смаком. Всипати борошно та розпушувач, вимісити кляр. Додати олію вимісити до однорідності. Рибу опустити в кляр, перемішати. Накрити ємність, залишити у холодильнику на 30 хвилин. Обсмажити шматочки з усіх боків до золотистої скоринки.

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