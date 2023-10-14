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Навіть найдешевша риба буде смачною: весь секрет у клярі

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Такий кляр просто ідеальний для риби, він не тільки роблять страву смачнішою, але й соковитішою
Такий кляр просто ідеальний для риби, він не тільки роблять страву смачнішою, але й соковитішою. Фото https://presa.com.ua/

Правильно приготований кляр для риби здатний зберегти соковитість базового продукту всередині й забезпечити йому рум 'яну апетитну корочку зовні

З риби можна приготувати безліч страв, зокрема і дивовижну варену скумбрію. Її варять запікають, смажать або солять.

Рибка, смажена у цибулевому клярі має незвичайний смак і готується просто. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_mir_salatov_".

Як приготувати рибу, смажену у цибулевому клярі

Інгредієнти:⠀

  • філе горбуші — 600 г;
  • сметана — 100 г;
  • цибуля – 1-2 шт.;
  • часник – 2-3 зуб.;
  • сіль перець;
  • борошно — 3 ст. л;
  • розпушувач — 12 ч. л;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Рибу промити, просушити паперовими рушниками, нарізати порційними шматочками.
  2. Цибулю та часник подрібнити у блендері, додавши пару ложок води для однорідної консистенції.
  3. Викласти у миску, додати яйце, сметану, сіль та перець за смаком.
  4. Всипати борошно та розпушувач, вимісити кляр.
  5. Додати олію вимісити до однорідності.
  6. Рибу опустити в кляр, перемішати. Накрити ємність, залишити у холодильнику на 30 хвилин.
  7. Обсмажити шматочки з усіх боків до золотистої скоринки.

Якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати її "по-єврейськи" за рецептом "Телеграфа". Це простий спосіб смачно здивувати своїх близьких.

Теги:
#Риба #Готуємо вдома #кляр