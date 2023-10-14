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Незабутній смак дитинства: апетитний торт "Пташине молоко"

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Після цього рецепту, ви забудете про магазинний торт назавжди
Після цього рецепту, ви забудете про магазинний торт назавжди. Фото youtube.com

Торт з неймовірно ніжним суфле, м'яким тонким коржем та легким шоколадним смаком

Хто з нас в дитинстві не любив торт чи цукерки "Пташине молоко"? Ці смаколики буквально за лічені хвилини розліталися з коробок чи тарілки!

Це й не дивно, адже ніжне суфле у поєднанні з шоколадом створюють неймовірний смак. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати улюблений десерт дитинства, а рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати торт "Пташине молоко"

Інгредієнти:

Корж

  • борошно — 80 г
  • вершкове масло — 100 г
  • цукор — 70 г
  • какао — 30 г
  • яйця — 3 шт.
  • дрібка солі
  • розпушувач — 1.5 ч. л.

Крем

  • молоко — 400 мл
  • цукор — 200 г
  • манна крупа — 70 г
  • масло вершкове — 150 г
  • лимон — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Для тіста масло розтерти з цукром. Додати яйця, сіль, просіяти борошно та какао, додати розпушувач. Все ретельно перемішати.
  2. Тісто викласти у форму, випікати у попередньо розігрітій духовці близько 25 хвилин. Залишити охолонути.
  3. Для крему вилити у каструлю молоко, додати цукор та довести до кипіння.
  4. Помішуючи молоко, тонкою цівкою всипати манку та варити 2-3 хвилини до загустіння. Остудити кашу до кімнатної температури.
  5. Лимон почистити, розрізати на шматочки, прибрати кісточки. Перебити його у блендері.
  6. До каші додати пюре лимона і розм'якшене масло, збити міксером.
  7. Корж розрізати навпіл, викласти на нього крем та накрити другою половинкою. Залишити у холодильнику та після цього покрити шоколадною глазур'ю.

Якщо ви любите шоколадну випічку, рекомендуємо також приготувати найдешевший торт без яєць, молока і масла. Такий торт можна спекти без зайвих витрат і зусиль.

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