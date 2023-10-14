Незабутній смак дитинства: апетитний торт "Пташине молоко"
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Торт з неймовірно ніжним суфле, м'яким тонким коржем та легким шоколадним смаком
Хто з нас в дитинстві не любив торт чи цукерки "Пташине молоко"? Ці смаколики буквально за лічені хвилини розліталися з коробок чи тарілки!
Це й не дивно, адже ніжне суфле у поєднанні з шоколадом створюють неймовірний смак. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати улюблений десерт дитинства, а рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".
Як приготувати торт "Пташине молоко"
Інгредієнти:
Корж
- борошно — 80 г
- вершкове масло — 100 г
- цукор — 70 г
- какао — 30 г
- яйця — 3 шт.
- дрібка солі
- розпушувач — 1.5 ч. л.
Крем
- молоко — 400 мл
- цукор — 200 г
- манна крупа — 70 г
- масло вершкове — 150 г
- лимон — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Для тіста масло розтерти з цукром. Додати яйця, сіль, просіяти борошно та какао, додати розпушувач. Все ретельно перемішати.
- Тісто викласти у форму, випікати у попередньо розігрітій духовці близько 25 хвилин. Залишити охолонути.
- Для крему вилити у каструлю молоко, додати цукор та довести до кипіння.
- Помішуючи молоко, тонкою цівкою всипати манку та варити 2-3 хвилини до загустіння. Остудити кашу до кімнатної температури.
- Лимон почистити, розрізати на шматочки, прибрати кісточки. Перебити його у блендері.
- До каші додати пюре лимона і розм'якшене масло, збити міксером.
- Корж розрізати навпіл, викласти на нього крем та накрити другою половинкою. Залишити у холодильнику та після цього покрити шоколадною глазур'ю.
Якщо ви любите шоколадну випічку, рекомендуємо також приготувати найдешевший торт без яєць, молока і масла. Такий торт можна спекти без зайвих витрат і зусиль.