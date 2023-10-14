Незабутній смак дитинства: апетитний торт "Пташине молоко"

Торт з неймовірно ніжним суфле, м'яким тонким коржем та легким шоколадним смаком

Хто з нас в дитинстві не любив торт чи цукерки "Пташине молоко"? Ці смаколики буквально за лічені хвилини розліталися з коробок чи тарілки!

Це й не дивно, адже ніжне суфле у поєднанні з шоколадом створюють неймовірний смак. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати улюблений десерт дитинства, а рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати торт "Пташине молоко"

Інгредієнти:

Корж

борошно — 80 г

вершкове масло — 100 г

цукор — 70 г

какао — 30 г

яйця — 3 шт.

дрібка солі

розпушувач — 1.5 ч. л.

Крем

молоко — 400 мл

цукор — 200 г

манна крупа — 70 г

масло вершкове — 150 г

лимон — 1 шт.

Спосіб приготування:

Для тіста масло розтерти з цукром. Додати яйця, сіль, просіяти борошно та какао, додати розпушувач. Все ретельно перемішати. Тісто викласти у форму, випікати у попередньо розігрітій духовці близько 25 хвилин. Залишити охолонути. Для крему вилити у каструлю молоко, додати цукор та довести до кипіння. Помішуючи молоко, тонкою цівкою всипати манку та варити 2-3 хвилини до загустіння. Остудити кашу до кімнатної температури. Лимон почистити, розрізати на шматочки, прибрати кісточки. Перебити його у блендері. До каші додати пюре лимона і розм'якшене масло, збити міксером. Корж розрізати навпіл, викласти на нього крем та накрити другою половинкою. Залишити у холодильнику та після цього покрити шоколадною глазур'ю.

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