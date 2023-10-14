Просто пальчики оближеш: сирний коржик на сковороді нашвидкуруч

Для сирного коржа знадобляться доступні інгредієнти і кілька хвилин часу

Якщо ви любите ситно і смачно снідати, а після, навіть найсмачнішої, вівсянки їсти хочеться вже за годину, рекомендуємо приготувати сирний коржик. Ця страва стане чудовим початком трудового дня.

Тягуча сирна начинка всередині та хрумка скоринка зовні не залишить байдужим жодного любителя сиру. А рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Alena Gotovit".

Як приготувати сирний коржик

Інгредієнти:

Сир твердих сортів — 150 г

Яйце куряче — 1 шт.

Молоко 2.5% — 100 мл

Борошно пшеничне — 75 г

Сіль за смаком

Цибуля зелена — 2-3 пера (за бажанням)

Олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Сир натерти на великій тертці. Цибулю дрібно нарізати. У мисці змішати молоко, яйця та борошно, перемішати, посолити. Додати в тісто сир та цибулю, перемішати. Сковороду нагріти, змастити олією. Викласти сирне тісто і обережно розподілити по всій поверхні сковороди. Накрити кришкою і на середньому вогні смажити корж 5-7 хвилин. Потім перевернути та смажити під закритою кришкою на середньому вогні ще 5 хвилин. Готовий корж перекласти на тарілку і розрізати на 4-6 частин.

А якщо ви любите випічку з сиром, рекомендуємо також приготувати смачну піцу за лічені хвилини за рецептом "Телеграфа". Родзинкою цієї піци є те, що вона готується без томатного соусу і покривається білим сиром.