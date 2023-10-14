Фантастичні картопляні палюшки: бюджетна українська страва нагодує всю сім’ю

Це чудова страва, яка всім прийдеться до смаку

Ми розповідали, як приготувати смачний український десерт — гомбовці. Тепер розповідаємо, як приготувати картопляні палюшки.

Така страва виходить дуже ситною, нею легко нагодувати родину. Подавати такі палюшки можна як самостійну страву чи гарнір до м’яса. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

500 г картоплі

1 невелике яйце

100 г борошна

100 г солоного сала

1 велика цибулина

1 чайна ложка солі

дрібка чорного меленого перцю

1 лавровий листок

олія

Спосіб приготування:

Сало найкраще брати з м’ясним прошарком. Його та цибулину нарізаємо дрібними кубиками. Обсмажуємо сало до рум’яності, додаємо цибулю. Смажимо все разом до золотавості і знімаємо з вогню. Картоплю відварюємо в мундирі. Даємо їй повністю охолонути, тоді чистимо, розминаємо товкачиком. У картопляну масу додаємо яйце, сіль, перець, перемішуємо до однорідності. Поступово всипаємо борошно та замішуємо тісто. Воно має бути м’яким, тоді палюшки вийдуть ніжними, не глевкими. Тісто ділимо на 4 частини. Кожну з них розкочуємо на припиленому борошном столі на джгутик. Нарізаємо тісто шматочками завтовшки 1—1,5 см. Кожен трохи розплющуємо. Кип’ятимо в каструлі воду з лавровим листком, солимо, вливаємо столову ложку олії. Викладаємо у воду палюшки, доводимо до кипіння. Коли палюшки спливуть, дістаємо їх шумівкою в миску. Зверху викладаємо сало з цибулькою.

Ця страва виходить ситна. Її аналоги є у кухнях інших національностей. Приміром, ми розповідали, як подібний гарнір готують у Німеччині.