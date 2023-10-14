Закуска, що зникне просто зі сковорідки: фантастично смачні конвертики

Чудовий сніданок або й серйозніший перекус

Ділимось рецептом чудових сніданкових млинців-конвертиків з начинкою. Для них знадобляться вже готові млинці — ми розповідали, як їх приготувати, але можна використати будь-який рецепт млинців.

Такі млинці можна приготувати як на перекус, так і на повноцінний обід чи вечерю. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Куряче філе — 400 г

Печериці — 500 г

Цибуля — 1 шт

Сіль — до смаку

Перець — до смаку

Сир — 150 г

Яйця — 2 шт.

Готові млинці

Спосіб приготування:

Підсмажуємо печериці разом з цибулею, сіллю та перцем. Курку відварюємо, присолюємо та кришимо на невеликі кубики. Сир також нарізаємо. Все додаємо до грибів, перемішуємо. На готові млинці викладаємо начинку та закручуємо конвертиками. Розбираємо яйця. Збиваємо їх у однорідну масу. Обмокуємо млинці в яйцях. Обсмажуємо з обох сторін до золотистого кольору.

Виходить дуже смачно та ароматно. Також ми розповідали, як приготувати ніжний рулет з курячого фаршу — на випадок, якщо після цього рецепту у вас іще залишиться курятина.