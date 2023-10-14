Закуска, що зникне просто зі сковорідки: фантастично смачні конвертики
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Чудовий сніданок або й серйозніший перекус
Ділимось рецептом чудових сніданкових млинців-конвертиків з начинкою. Для них знадобляться вже готові млинці — ми розповідали, як їх приготувати, але можна використати будь-який рецепт млинців.
Такі млинці можна приготувати як на перекус, так і на повноцінний обід чи вечерю. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Куряче філе — 400 г
- Печериці — 500 г
- Цибуля — 1 шт
- Сіль — до смаку
- Перець — до смаку
- Сир — 150 г
- Яйця — 2 шт.
- Готові млинці
Спосіб приготування:
- Підсмажуємо печериці разом з цибулею, сіллю та перцем. Курку відварюємо, присолюємо та кришимо на невеликі кубики.
- Сир також нарізаємо. Все додаємо до грибів, перемішуємо. На готові млинці викладаємо начинку та закручуємо конвертиками.
- Розбираємо яйця. Збиваємо їх у однорідну масу.
- Обмокуємо млинці в яйцях. Обсмажуємо з обох сторін до золотистого кольору.
Виходить дуже смачно та ароматно. Також ми розповідали, як приготувати ніжний рулет з курячого фаршу — на випадок, якщо після цього рецепту у вас іще залишиться курятина.