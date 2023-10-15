Усього по склянці та секретна начинка: ідеальний пиріг готується за цим рецептом

Вам навіть тісто не доведеться замішувати

Гарбуз – не тільки корисний та смачний продукт. Це ще незамінний інгредієнт для незвичайних перших страв та домашньої випічки.

Сьогодні разом із "ТСН" приготуємо незвичайний гарбузовий пиріг. Для його приготування вам знадобиться по склянці основних інгредієнтів, тому іноді його називають гарбузовим пирогом "три склянки". Цей пиріг з гарбузом легко і просто приготувати вам навіть не потрібно замішувати тісто. Результат вас здивує: випічка вийде неймовірно соковитою та ніжною.

Як приготувати гарбузовий пиріг

Інгредієнти:

Для тіста:

склянка борошна;

склянку манної крупи;

склянка цукру;

200 г замороженої вершкового масла;

дрібка солі.

Для начинки:

800 г очищеного гарбуза;

100 г цукру-піску;

середній лимон.

Спосіб приготування:

Для приготування начинки очищаємо гарбуз і натираємо на тертці з невеликими отворами. З лимона знімаємо цедру та віджимаємо сік. Всі інгредієнти змішуємо, додаємо цукор і ретельно перемішуємо. Для приготування тіста змішуємо всі сухі інгредієнти – борошно, манку, цукор та сіль. Вершкове масло натираємо на тертці, додаємо в масу. Отриману суміш розтираємо руками до отримання однорідної крихти. Вистилаємо форму для випікання пергаментом. Тісто ділимо на три частини. Одну частину висипаємо на дно форми, трохи утрамбовуємо крихту і зверху викладаємо половину гарбузової начинки. На начинку викладаємо ще третину крихти, на нього залишок начинки. Останнім шаром висипаємо останню частину крихти. Пиріг відправляємо в духовку на 40 хвилин за температури 180⁰C. Перед подачею відправте випічку на кілька годин у холодильник, щоб пиріг добре утримував свою форму.

А щоб пиріг не черствів довгий час, додайте один інгредієнт. Випічка буде свіжою довгий час.