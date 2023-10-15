Намазку за цим рецептом ви приготуєте за пару хвилин, а бутерброди з нею розлетяться за секунду

Смачно, ситно та швидко

Жоден сімейний обід чи дружні посиденьки не обходяться без найрізноманітніших закусок. Овочеві та м’ясні, гарячі чи холодні, вони завжди чудово рятують.

Сьогодні ми разом із "Главредом" приготуємо найсмачніші гарячі бутерброди. Для їх приготування вам не доведеться довго стояти на кухні — вам потрібно просто змішати всі інгредієнти та порадувати себе та близьких.

Як приготувати гарячі бутерброди

Інгредієнти:

хліб — 8 скибочок;

олія оливкова — 2 ложки;

морквина — 2 шт.;

твердий сир – 100 г;

грецький йогурт — 2 ложки;

гірчиця — 1 ч. л.;

часник — 1 зубчик;

кріп, кінза, петрушка, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Духовку розігріваємо до 200 градусів, деко застилаємо пергаментним папером. На пергамент викладаємо хліб. Для рум’яної скоринки кожен шматок змащуємо оливковою олією. У глибоку миску натираємо моркву та сир. Туди ж додаємо грецький йогурт, Додати 2 столові ложки грецького йогурту, 1 чайну ложку гірчиці, часник, дрібно порізану зелень. Все ретельно перемішуємо та викладаємо рівним шаром на хліб. Бутерброди відправляємо до духовки на 10-15 хвилин, після чого відразу подаємо до столу.

Рекомендуємо також приготувати трубочки з лаваша з начинкою з картоплі за рецептом "Телеграфа". Така закуска вразить всіх!