Найсмачніший салат із простих продуктів: рецепт, після якого гості оближуть тарілки

Страва, яка заощадить вам час та гроші

Різноманітні салати ми готуємо майже кожен день. Що може бути простіше, ніж нарізати всі інгредієнти та додати улюблену заправку?

Для салату за рецептом "Господиньки" вам не доведеться навіть нічого варити! Тому приготування цієї страви займе у вас лічені хвилини! Такий салат доречний і на святковому столі, і на сімейних посиденьках.

Як приготувати салат з м’ясом та овочами

Інгредієнти:

капуста білокачанна – 150 г;

морква – 1 шт.;

копчена куряча грудка – 1 шт. (300 г);

огірок – 1 шт.;

зелений горошок – 1 баночка (200 г);

кріп – 30 г;

майонез – 3 ст. л.;

сухарики – за бажанням.

Заправка для моркви та капусти:

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

коріандр, чорний перець – на свій смак;

яблучний оцет — 6% 1 ст. л.;

гірчиця у зернах – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Капусту та моркву промийте, очистьте і натріть на тертці. Додайте сіль, цукор, коріандр, перець, яблучний оцет, гірчицю у зернах. Все перемішайте та залиште на 10 хвилин. Копчені курячі грудки наріжте і відправте в тарілку до інших інгредієнтів, туди ж додайте нарізаний огірок, горошок, кріп і майонез. Все добре перемішайте. Готовий салат посипте за бажанням сухариками та подавайте.

Майонез легко приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Спробуйте це дуже просто, легко і смачно.