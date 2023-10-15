Без майонезу та дорогих продуктів: такий салат можна і на святковий стіл подавати
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Спробуєте ложку і не зможете відірватися
Найрізноманітніші салати ми готуємо майже кожен день. Нарізати інгредієнти, заправити їх улюбленим майонезом, що може бути простіше.
А якщо ви з якихось причин не їсте цей популярний соус? В цьому випадку "Главред" пропонує приготувати простий, але ситний салат без майонезу. Ситну та легку страву можна подавати й до сімейного обіду, і на святковий стіл – вона сподобається і близьким, і гостям.
Як приготувати салат "Дамське щастя"
Інгредієнти:
- філе куряче відварене або копчене — 300 г;
- морква відварена — 3 шт.;
- солоні огірки — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ложка;
- кріп — 1 пучок;
- сіль - до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Солоні огірки наріжте кубиками або соломкою, відправте в глибоку тарілку.
- Куряче філе і відварену моркву наріжте кубиками та додайте до огірків.
- Яйця відваріть, розріжте навпіл і дістаньте жовтки. Білки поріжте кубиками та додайте до решти інгредієнтів.
- Жовтки подрібніть вилкою, трохи посоліть, додайте оливкову олію, сметану, гірчицю та дрібно порізаний кріп. Заправлення ретельно перемішайте до однорідного стану.
- Отриману заправку додайте в салат і добре перемішайте, за бажанням можете додати трохи темних сухариків.
- Готовий салат можна подавати до столу або дати настоятися в холодильнику.
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