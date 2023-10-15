Без майонезу та дорогих продуктів: такий салат можна і на святковий стіл подавати

Спробуєте ложку і не зможете відірватися

Найрізноманітніші салати ми готуємо майже кожен день. Нарізати інгредієнти, заправити їх улюбленим майонезом, що може бути простіше.

А якщо ви з якихось причин не їсте цей популярний соус? В цьому випадку "Главред" пропонує приготувати простий, але ситний салат без майонезу. Ситну та легку страву можна подавати й до сімейного обіду, і на святковий стіл – вона сподобається і близьким, і гостям.

Як приготувати салат "Дамське щастя"

Інгредієнти:

філе куряче відварене або копчене — 300 г;

морква відварена — 3 шт.;

солоні огірки — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ложка;

кріп — 1 пучок;

сіль - до свого смаку.

Спосіб приготування:

Солоні огірки наріжте кубиками або соломкою, відправте в глибоку тарілку. Куряче філе і відварену моркву наріжте кубиками та додайте до огірків. Яйця відваріть, розріжте навпіл і дістаньте жовтки. Білки поріжте кубиками та додайте до решти інгредієнтів. Жовтки подрібніть вилкою, трохи посоліть, додайте оливкову олію, сметану, гірчицю та дрібно порізаний кріп. Заправлення ретельно перемішайте до однорідного стану. Отриману заправку додайте в салат і добре перемішайте, за бажанням можете додати трохи темних сухариків. Готовий салат можна подавати до столу або дати настоятися в холодильнику.

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