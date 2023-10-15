Просто відваріть, остудіть і подавайте: найпростіший рецепт маринованих грибів

Готується швидко, з’їдається ще швидше

Улюблені печериці є на полицях продуктових магазинів цілий рік. Це одні з найпоширеніших грибів у світі. У них напрочуд ніжний смак і щільна структура, саме тому з них виходять приголомшливі на смак страви.

Сьогодні разом із Рixelinform ми пропонуємо приготувати мариновані печериці в домашніх умовах. Звісно, таку закуску можна купити навіть у найближчому супермаркеті. Але навіть найдорожчі та найсмачніші мариновані гриби не зрівняються з приготовленими будинками. Це чудова і швидка закуска до будь-якого столу, адже вони чудово поєднуються з м’ясом, рибою та овочами. Головне – дотримуватись пропорцій усіх компонентів у процесі приготування маринаду.

Як швидко приготувати мариновані печериці

Інгредієнти:

дрібні печериці – кілограм;

часник – 6 зубчиків;

вода – 500 мл;

цукор – 1 ст. л.;

сіль – 1 ст. л.;

чорний та запашний перець горошком – 10 шт.;

гвоздика – 2 шт.;

лавровий лист – 2 шт.;

олія – 50 мл.

6% оцет – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

У каструлі змішайте спеції, сіль і цукор, додайте олію. Туди ж відправте гриби, залийте водою. Часник очистьте, помийте, дрібно наріжте і додайте в каструлю. Закип’ятіть, відваріть ще 5 хвилин. Додайте оцет і знову закип’ятіть масу. Зніміть каструлю з вогню, відправте гриби в банки чи інші зручні ємності та залийте маринадом. Гриби можна подавати до столу, коли вони охолонуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити печериці за секунди. Завдяки цим хитрощам ви перетворите роботу на радість.