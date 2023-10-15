Один інгредієнт – і котлети будуть їсти сковорідками

Для цього рецепту вам не знадобиться ні хліб, ні картопля

Улюблені котлетки готуємо майже кожен день. Хрумка рум’яна скоринка, соковита серединка – що може бути краще за таку смачність?

Але чи завжди ваші котлетки виходять смачними, соковитими та неймовірними? Якщо не хочеться ласувати "гумою" на тарілці, "Господинька" радить додати у фарш... вершкове масло. Саме цей інгредієнт перетворить ваші котлетки на ніжну та соковиту насолоду, і не потрібен навіть ні хліб, ні картопля. Спробуємо?

Як приготувати найніжніші вершкові котлети

Інгредієнти:

куряче філе – 600 г;

сир твердий – 100 г;

масло вершкове – 50-60 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – 3 зубчики;

панірувальні сухарі – 1 ст. л.;

сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Куряче філе, часник та цибуля пропустіть через м’ясорубку. Сир натріть на дрібній тертці та додайте у фарш. Все добре перемішайте. Масу, що вийшла, посоліть, поперчіть на свій смак, додайте м’яке вершкове масло і панірувальні сухарі, все добре перемішайте. Мокрими руками сформуйте котлети та відправте обсмажуватися на розігрітій сковороді з обох боків золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно смажити котлети. Так ваші биточки завжди будуть виходити найніжнішими та із золотистою скоринкою.