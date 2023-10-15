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Один інгредієнт – і котлети будуть їсти сковорідками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ці котлетки попросять навіть дітки
Ці котлетки попросять навіть дітки. Фото cesmak.info

Для цього рецепту вам не знадобиться ні хліб, ні картопля

Улюблені котлетки готуємо майже кожен день. Хрумка рум’яна скоринка, соковита серединка – що може бути краще за таку смачність?

Але чи завжди ваші котлетки виходять смачними, соковитими та неймовірними? Якщо не хочеться ласувати "гумою" на тарілці, "Господинька" радить додати у фарш... вершкове масло. Саме цей інгредієнт перетворить ваші котлетки на ніжну та соковиту насолоду, і не потрібен навіть ні хліб, ні картопля. Спробуємо?

Як приготувати найніжніші вершкові котлети

Інгредієнти:

  • куряче філе – 600 г;
  • сир твердий – 100 г;
  • масло вершкове – 50-60 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • панірувальні сухарі – 1 ст. л.;
  • сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе, часник та цибуля пропустіть через м’ясорубку.
  2. Сир натріть на дрібній тертці та додайте у фарш. Все добре перемішайте.
  3. Масу, що вийшла, посоліть, поперчіть на свій смак, додайте м’яке вершкове масло і панірувальні сухарі, все добре перемішайте.
  4. Мокрими руками сформуйте котлети та відправте обсмажуватися на розігрітій сковороді з обох боків золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно смажити котлети. Так ваші биточки завжди будуть виходити найніжнішими та із золотистою скоринкою.

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#Рецепт #Вершкове масло #Котлети #Готуємо вдома