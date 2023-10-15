Один інгредієнт – і котлети будуть їсти сковорідками
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Для цього рецепту вам не знадобиться ні хліб, ні картопля
Улюблені котлетки готуємо майже кожен день. Хрумка рум’яна скоринка, соковита серединка – що може бути краще за таку смачність?
Але чи завжди ваші котлетки виходять смачними, соковитими та неймовірними? Якщо не хочеться ласувати "гумою" на тарілці, "Господинька" радить додати у фарш... вершкове масло. Саме цей інгредієнт перетворить ваші котлетки на ніжну та соковиту насолоду, і не потрібен навіть ні хліб, ні картопля. Спробуємо?
Як приготувати найніжніші вершкові котлети
Інгредієнти:
- куряче філе – 600 г;
- сир твердий – 100 г;
- масло вершкове – 50-60 г;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- панірувальні сухарі – 1 ст. л.;
- сіль, перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Куряче філе, часник та цибуля пропустіть через м’ясорубку.
- Сир натріть на дрібній тертці та додайте у фарш. Все добре перемішайте.
- Масу, що вийшла, посоліть, поперчіть на свій смак, додайте м’яке вершкове масло і панірувальні сухарі, все добре перемішайте.
- Мокрими руками сформуйте котлети та відправте обсмажуватися на розігрітій сковороді з обох боків золотистої скоринки.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно смажити котлети. Так ваші биточки завжди будуть виходити найніжнішими та із золотистою скоринкою.