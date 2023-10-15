Три інгредієнти — і ви вже насолоджуєтесь: цю намазку будете їсти кілограмами
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Рецепт, від якого слинки потечуть
Чи можна уявити наше життя без найрізноманітніших намазок та паштетів? Навряд чи ми готуємо їх на святковий стіл, намазка завжди рятує нас у разі раптового голоду або гостей, що несподівано наскочили. До того ж готувати їх дуже легко.
Таку просту у приготуванні намазку для тостів та бутербродів ми сьогодні й приготуємо. Це чудовий початок дня та чудовий перекус між їдою. "Фокус" рекомендує не обмежувати фантазію та додавати у блюдо улюблені спеції.
Як приготувати рибну намазку для тостів та бутербродів.
Інгредієнти:
- консервована горбуша — 1 банка;
- яйця – 4 шт.;
- сирний сир – 150 г
Спосіб приготування:
- Відваріть круто яйця, остудіть і натріть на тертці.
- З консервованої риби злийте сік. Горбушу перекладіть у миску і подрібніть вилкою до кашоподібної маси.
- В отримане пюре додайте яйця та сирний сир. Все ретельно перемішайте. В отриману масу додайте сіль, спеції та рубану зелень.
- Намазку помістіть у герметичну намазку і відправте в холодильник – таким чином вона може зберігатися в холодильнику кілька днів.
Намазку рекомендуємо їсти з грінками за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте неймовірне задоволення!