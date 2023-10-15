Три інгредієнти — і ви вже насолоджуєтесь: цю намазку будете їсти кілограмами

Рецепт, від якого слинки потечуть

Чи можна уявити наше життя без найрізноманітніших намазок та паштетів? Навряд чи ми готуємо їх на святковий стіл, намазка завжди рятує нас у разі раптового голоду або гостей, що несподівано наскочили. До того ж готувати їх дуже легко.

Таку просту у приготуванні намазку для тостів та бутербродів ми сьогодні й приготуємо. Це чудовий початок дня та чудовий перекус між їдою. "Фокус" рекомендує не обмежувати фантазію та додавати у блюдо улюблені спеції.

Як приготувати рибну намазку для тостів та бутербродів.

Інгредієнти:

консервована горбуша — 1 банка;

яйця – 4 шт.;

сирний сир – 150 г

Спосіб приготування:

Відваріть круто яйця, остудіть і натріть на тертці. З консервованої риби злийте сік. Горбушу перекладіть у миску і подрібніть вилкою до кашоподібної маси. В отримане пюре додайте яйця та сирний сир. Все ретельно перемішайте. В отриману масу додайте сіль, спеції та рубану зелень. Намазку помістіть у герметичну намазку і відправте в холодильник – таким чином вона може зберігатися в холодильнику кілька днів.

Намазку рекомендуємо їсти з грінками за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте неймовірне задоволення!