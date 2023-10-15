Тонкий корж і багато начинки: цей пиріг готуватимете, поки є гарбуз

Забудуть про покупні солодощі навіть дітки

Гарбуз – дуже корисний та смачний продукт. У сезон досвідчені кулінари чогось тільки з нею не готують: від незвичайних гарбузових млинців на сніданок до гарбузової запіканки з курячим м’ясом для сімейної вечері.

Не менш смачною та незвичайною виходить і випічка з гарбузом. Чого тільки вартий гарбузовий пиріг за рецептом Shuba: у нього яскравий оранжево-червоний колір, хрумка скоринка, ніжна м’яка серцевина, солодкий і пряний гарбузовий смак. Цей ароматний осінній десерт підкорить всіх.

Як приготувати гарбузовий пиріг.

Інгредієнти на 8 порцій

Для тесту:

борошно пшеничне — 400 г;

масло вершкове 73% — 250 г;

яйця курячі — 1 шт.;

цукор — 2 ч. л.

Для начинки:

гарбузове пюре — 900 г;

яйця курячі — 3 шт.;

цукор — 100 г;

вершки 33% — 100 г;

крохмаль — 1 ст. л.;

кориця мелена — 1/2 ч. л.;

імбир сушений мелений, мускатний горіх мелений, кардамон мелений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У миску просійте борошно, додайте нарізане холодне вершкове масло і розітріть все в крихту. У масу додайте цукор та яйце, замісіть тісто. Скотіть його в кулю, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на півгодини. Усі інгредієнти для начинки складіть у чашу блендера та подрібніть до однорідного стану. У форму для випічки викладіть тісто, що розкотило, і сформуйте бортики, наколіть виделкою і випікайте в розігрітій до 180°С духовці 10-15 хвилин. Через вказаний час дістаньте тісто з духовки, додайте начинку і запікайте до готовності пиріг — на це піде близько 50-55 хвилин при 180°С. Подавайте пиріг охолодженим.

За бажанням змастіть його яблучним джемом чи прикрасьте цукатами з гарбуза. Смачного!