Тонкий корж і багато начинки: цей пиріг готуватимете, поки є гарбуз
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Забудуть про покупні солодощі навіть дітки
Гарбуз – дуже корисний та смачний продукт. У сезон досвідчені кулінари чогось тільки з нею не готують: від незвичайних гарбузових млинців на сніданок до гарбузової запіканки з курячим м’ясом для сімейної вечері.
Не менш смачною та незвичайною виходить і випічка з гарбузом. Чого тільки вартий гарбузовий пиріг за рецептом Shuba: у нього яскравий оранжево-червоний колір, хрумка скоринка, ніжна м’яка серцевина, солодкий і пряний гарбузовий смак. Цей ароматний осінній десерт підкорить всіх.
Як приготувати гарбузовий пиріг.
Інгредієнти на 8 порцій
Для тесту:
- борошно пшеничне — 400 г;
- масло вершкове 73% — 250 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- цукор — 2 ч. л.
Для начинки:
- гарбузове пюре — 900 г;
- яйця курячі — 3 шт.;
- цукор — 100 г;
- вершки 33% — 100 г;
- крохмаль — 1 ст. л.;
- кориця мелена — 1/2 ч. л.;
- імбир сушений мелений, мускатний горіх мелений, кардамон мелений, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У миску просійте борошно, додайте нарізане холодне вершкове масло і розітріть все в крихту. У масу додайте цукор та яйце, замісіть тісто. Скотіть його в кулю, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на півгодини.
- Усі інгредієнти для начинки складіть у чашу блендера та подрібніть до однорідного стану.
- У форму для випічки викладіть тісто, що розкотило, і сформуйте бортики, наколіть виделкою і випікайте в розігрітій до 180°С духовці 10-15 хвилин.
- Через вказаний час дістаньте тісто з духовки, додайте начинку і запікайте до готовності пиріг — на це піде близько 50-55 хвилин при 180°С. Подавайте пиріг охолодженим.
За бажанням змастіть його яблучним джемом чи прикрасьте цукатами з гарбуза. Смачного!