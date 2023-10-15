Соковита курка в кефірі: як приготувати смачне м’ясо
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Подавати страву можна з овочами та кашами — у будь-якому випадку воно буде корисним та смачним
Курка, запечена після маринування в кефірі, є ніжною і дієтичною стравою. Даний рецепт передбачає використання будь-якої частини птиці, але найсмачніше виходить зі стегенцями.
М’ясо виходить ніжним, а смак просто дивовижний. Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Найсмачніші кулінарні рецепти".
Як приготувати курку в кефірі?
Інгредієнти:
- курячі стегенця — 10 шт.
- кефір — 0,5 л
- сіль, перець, приправи для курки
Спосіб приготування:
- Стегенця помити, прибрати все зайве, посолити, поперчити, додати спеції.
- М’ясо залити кефіром, перемішати. Залишити маринуватися щонайменше на 2 години, а краще на ніч.
- Шматочки викласти на деко, попередньо застелене пергаментом.
- Випікати близько години у розігрітій до 180 градусів духовці.
А якщо ви любите куряче м’ясо, рекомендуємо приготувати його також у молоці за рецептом "Телеграфа". Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.