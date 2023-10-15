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Соковита курка в кефірі: як приготувати смачне м’ясо

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Завдяки маринаду з кефіру м’ясо виходить найніжнішим
Завдяки маринаду з кефіру м’ясо виходить найніжнішим. Фото MAGGI.ru

Подавати страву можна з овочами та кашами — у будь-якому випадку воно буде корисним та смачним

Курка, запечена після маринування в кефірі, є ніжною і дієтичною стравою. Даний рецепт передбачає використання будь-якої частини птиці, але найсмачніше виходить зі стегенцями.

М’ясо виходить ніжним, а смак просто дивовижний. Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Найсмачніші кулінарні рецепти".

Як приготувати курку в кефірі?

Інгредієнти:

  • курячі стегенця — 10 шт.
  • кефір — 0,5 л
  • сіль, перець, приправи для курки

Спосіб приготування:

  1. Стегенця помити, прибрати все зайве, посолити, поперчити, додати спеції.
  2. М’ясо залити кефіром, перемішати. Залишити маринуватися щонайменше на 2 години, а краще на ніч.
  3. Шматочки викласти на деко, попередньо застелене пергаментом.
  4. Випікати близько години у розігрітій до 180 градусів духовці.

А якщо ви любите куряче м’ясо, рекомендуємо приготувати його також у молоці за рецептом "Телеграфа". Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.

Теги:
#М'ясо #Кефір #Курка #Готуємо вдома