Соковита курка в кефірі: як приготувати смачне м’ясо

Подавати страву можна з овочами та кашами — у будь-якому випадку воно буде корисним та смачним

Курка, запечена після маринування в кефірі, є ніжною і дієтичною стравою. Даний рецепт передбачає використання будь-якої частини птиці, але найсмачніше виходить зі стегенцями.

М’ясо виходить ніжним, а смак просто дивовижний. Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Найсмачніші кулінарні рецепти".

Як приготувати курку в кефірі?

Інгредієнти:

курячі стегенця — 10 шт.

кефір — 0,5 л

сіль, перець, приправи для курки

Спосіб приготування:

Стегенця помити, прибрати все зайве, посолити, поперчити, додати спеції. М’ясо залити кефіром, перемішати. Залишити маринуватися щонайменше на 2 години, а краще на ніч. Шматочки викласти на деко, попередньо застелене пергаментом. Випікати близько години у розігрітій до 180 градусів духовці.

А якщо ви любите куряче м’ясо, рекомендуємо приготувати його також у молоці за рецептом "Телеграфа". Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.