Про борщ і не згадаєте: неймовірна перша страва за 20 хвилин
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Такий супчик виходить дуже насиченим та ситним
Сирний суп не тільки швидко готується, але і є дуже смачною першою стравою! Завдяки сиру, він має ароматний і ніжний смак, здається, що весь суп — це сир.
Страва виходить поживна, проста, і недорога. А рецептом з нами поділилися на порталі "Найсмачніші кулінарні рецепти".
Як приготувати сирний суп з рисом?
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе
- 200 г плавленого сиру
- 400 г картоплі
- 150 г цибулі
- 150 г моркви
- 180 г вершкового масла
- 3 шт. лаврового листа
- 3 шт. чорного перцю горошком
- Сіль
- Молотий чорний перець
- Зелень
Спосіб приготування:
- Куряче філе залити водою, посолити, поперчити, додати перець горошком та лавровий лист. З моменту закипання варити близько 30 хвилин.
- М’ясо вийняти, нарізати невеликими шматочками.
- Картоплю почистити та нарізати кубиками.
- Цибулю дрібно нарізати, моркву потерти на тертці.
- Плавлений сир дрібно нарізати чи потерти на тертці.
- У бульйон додати картоплю, варити близько 10 хвилин.
- Тим часом на сковороді посмажити цибулю та моркву, додати до картоплі.
- Варити до повної готовності картоплі, а за 2-3 хвилини до закінчення варіння додати сир, добре перемішати до розчинення, вимкнути вогонь.
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