Про борщ і не згадаєте: неймовірна перша страва за 20 хвилин

Такий супчик виходить дуже насиченим та ситним

Сирний суп не тільки швидко готується, але і є дуже смачною першою стравою! Завдяки сиру, він має ароматний і ніжний смак, здається, що весь суп — це сир.

Страва виходить поживна, проста, і недорога. А рецептом з нами поділилися на порталі "Найсмачніші кулінарні рецепти".

Як приготувати сирний суп з рисом?

Інгредієнти:

500 г курячого філе

200 г плавленого сиру

400 г картоплі

150 г цибулі

150 г моркви

180 г вершкового масла

3 шт. лаврового листа

3 шт. чорного перцю горошком

Сіль

Молотий чорний перець

Зелень

Спосіб приготування:

Куряче філе залити водою, посолити, поперчити, додати перець горошком та лавровий лист. З моменту закипання варити близько 30 хвилин. М’ясо вийняти, нарізати невеликими шматочками. Картоплю почистити та нарізати кубиками. Цибулю дрібно нарізати, моркву потерти на тертці. Плавлений сир дрібно нарізати чи потерти на тертці. У бульйон додати картоплю, варити близько 10 хвилин. Тим часом на сковороді посмажити цибулю та моркву, додати до картоплі. Варити до повної готовності картоплі, а за 2-3 хвилини до закінчення варіння додати сир, добре перемішати до розчинення, вимкнути вогонь.

Якщо ви любите сир, рекомендуємо також приготувати сирну запіканку з грибами. Її наминатимуть за обидві щоки всі домашні.