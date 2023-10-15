Замість бутербродів: смачний перекус дітям у школу

Начинку для таких пиріжків можна змінювати за смаком

Якщо ви любите пиріжки, але возитися з тістом не бажаєте, можна приготувати прості смажені пиріжки на кефірі. Начинку для цієї страви можна змінювати за смаком, а тісто при цьому завжди буде залишатися повітряним та м'яким.

Такі міні-пиріжечки діти із задоволенням беруть в школу. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Прості рецепти".

Як приготувати міні-пиріжки

Інгредієнти:

кефір — 300 мл;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч.л;

борошно – близько 250 г;

сода — 1 ч. л;

олія — 2 ст.л;

ковбаса та сир — по 120 г;

яйця варені — 2 шт.;

цибуля зелена і кріп

Спосіб приготування:

Кефір кімнатної температури змішати з сіллю та яйцем, збити вінчиком. Поступово додати борошно, замісити тісто консистенції густої сметани. Додати соду, активно перемішати. Додати олію, перемішати. Ковбасу, сир, варені яйця натерти на грубій тертці, додати до тіста. Нарізану зелень також додати. Тісто перекласти у пакет, відрізати кутик. На розігріту з олією сковороду видавити палички тіста, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

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