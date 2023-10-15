Замість бутербродів: смачний перекус дітям у школу
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Начинку для таких пиріжків можна змінювати за смаком
Якщо ви любите пиріжки, але возитися з тістом не бажаєте, можна приготувати прості смажені пиріжки на кефірі. Начинку для цієї страви можна змінювати за смаком, а тісто при цьому завжди буде залишатися повітряним та м'яким.
Такі міні-пиріжечки діти із задоволенням беруть в школу. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Прості рецепти".
Як приготувати міні-пиріжки
Інгредієнти:
- кефір — 300 мл;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч.л;
- борошно – близько 250 г;
- сода — 1 ч. л;
- олія — 2 ст.л;
- ковбаса та сир — по 120 г;
- яйця варені — 2 шт.;
- цибуля зелена і кріп
Спосіб приготування:
- Кефір кімнатної температури змішати з сіллю та яйцем, збити вінчиком.
- Поступово додати борошно, замісити тісто консистенції густої сметани.
- Додати соду, активно перемішати.
- Додати олію, перемішати.
- Ковбасу, сир, варені яйця натерти на грубій тертці, додати до тіста.
- Нарізану зелень також додати.
- Тісто перекласти у пакет, відрізати кутик.
- На розігріту з олією сковороду видавити палички тіста, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
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