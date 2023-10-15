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Якщо нікуди дівати капусту: такі оладки нагодують всю сім'ю

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Марія Швець Марія Швець
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Буквально за пів години на столі буде ціла гора оладок на вечерю
Буквально за пів години на столі буде ціла гора оладок на вечерю. Фото znaj.ua

Із доступних продуктів виходять смачні та ніжні оладки

Із капусти роблять салати, її додають в борщ, квасять та тушкують. Якщо урожай цього овочу великий і капуста все ніяк не закінчується, рекомендуємо також приготувати капустяні оладки.

Ви будете вражені, наскільки смачною виходить страва із такого доступного продукту. А буквально за пів години на столі вже стоятиме повноцінна вечеря для всієї сім'ї. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати капустяні оладки

Інгредієнти:

  • капуста – 250 г
  • твердий сир – 50 г
  • яйце – 1 шт.
  • сметана – 2 ст. л.
  • борошно – 3-4 ст. л.
  • сода – 1/3 ч. л.
  • зелень за смаком
  • перець мелений
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Капусту тонко нарізати, залити окропом, за 2 хвилини злити воду.
  2. Коли капуста охолоне, додати нарізану зелень, натертий на дрібній тертці сир, сметану, соду, сіль, чорний мелений перець і яйце, перемішати.
  3. Поступово додати борошно. Його може знадобитися більше або менше. Консистенція тіста має нагадувати домашню жирну сметану.
  4. Накрити харчовою плівкою та поставити у холодильник на 20 хвилин.
  5. На застелене пергаментом деко викласти сформовані ложкою оладки.
  6. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

Якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати квашену капусту за рецептом "Телеграфа". Добавку попросить навіть бабуся.

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#Капуста #Оладки #Готуємо вдома