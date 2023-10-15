Якщо нікуди дівати капусту: такі оладки нагодують всю сім'ю
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Із доступних продуктів виходять смачні та ніжні оладки
Із капусти роблять салати, її додають в борщ, квасять та тушкують. Якщо урожай цього овочу великий і капуста все ніяк не закінчується, рекомендуємо також приготувати капустяні оладки.
Ви будете вражені, наскільки смачною виходить страва із такого доступного продукту. А буквально за пів години на столі вже стоятиме повноцінна вечеря для всієї сім'ї. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".
Як приготувати капустяні оладки
Інгредієнти:
- капуста – 250 г
- твердий сир – 50 г
- яйце – 1 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- борошно – 3-4 ст. л.
- сода – 1/3 ч. л.
- зелень за смаком
- перець мелений
- сіль
Спосіб приготування:
- Капусту тонко нарізати, залити окропом, за 2 хвилини злити воду.
- Коли капуста охолоне, додати нарізану зелень, натертий на дрібній тертці сир, сметану, соду, сіль, чорний мелений перець і яйце, перемішати.
- Поступово додати борошно. Його може знадобитися більше або менше. Консистенція тіста має нагадувати домашню жирну сметану.
- Накрити харчовою плівкою та поставити у холодильник на 20 хвилин.
- На застелене пергаментом деко викласти сформовані ложкою оладки.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
Якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати квашену капусту за рецептом "Телеграфа". Добавку попросить навіть бабуся.