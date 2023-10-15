Якщо нікуди дівати капусту: такі оладки нагодують всю сім'ю

Із доступних продуктів виходять смачні та ніжні оладки

Із капусти роблять салати, її додають в борщ, квасять та тушкують. Якщо урожай цього овочу великий і капуста все ніяк не закінчується, рекомендуємо також приготувати капустяні оладки.

Ви будете вражені, наскільки смачною виходить страва із такого доступного продукту. А буквально за пів години на столі вже стоятиме повноцінна вечеря для всієї сім'ї. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати капустяні оладки

Інгредієнти:

капуста – 250 г

твердий сир – 50 г

яйце – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.

борошно – 3-4 ст. л.

сода – 1/3 ч. л.

зелень за смаком

перець мелений

сіль

Спосіб приготування:

Капусту тонко нарізати, залити окропом, за 2 хвилини злити воду. Коли капуста охолоне, додати нарізану зелень, натертий на дрібній тертці сир, сметану, соду, сіль, чорний мелений перець і яйце, перемішати. Поступово додати борошно. Його може знадобитися більше або менше. Консистенція тіста має нагадувати домашню жирну сметану. Накрити харчовою плівкою та поставити у холодильник на 20 хвилин. На застелене пергаментом деко викласти сформовані ложкою оладки. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

Якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати квашену капусту за рецептом "Телеграфа". Добавку попросить навіть бабуся.