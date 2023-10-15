Пухкі пиріжки-п’ятихвилинки: бюджетна страва на всю сім’ю

На приготування йде зовсім трохи часу

Ми розповідали, як приготувати пишне пісне тісто для пиріжечків. Тепер ділимось рецептом смачної випічки з цибулею і яйцем

Готуються такі пиріжки дуже швидко та не вимагають великих витрат. Та й готуються швидко. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Борошно – 1 кг

Дріжджі сухі – 1 пачка (11 г)

Цукор – 3 ст. л.

Сіль – 2 ч. л.

Молоко або вода (теплі) – 750 мл.

Рослинна олія – 5 ст. л.

Для начинки:

Яйця відварені – 6 шт.

Зелена цибуля — 2-3 великі пучки

Вершкове масло — 5-6 ст. л.

Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

До борошна додаємо сухі дріжджі, цукор та сіль. Перемішуємо, доливаємо тепле молоко та олію. Руками замішуємо тісто. Накриваємо його рушничком і залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. Для начинки дрібно нарізаємо зелену цибулю, доливаємо вершкове масло, кладемо сіль та перець. Кришимо яйця дрібними кубиками та усе перемішуємо. Тісто нарізаємо на маленькі кульки, розкатуємо невеликі "млинці". Накладаємо начинку та щільно закриваємо пиріжки. Обсмажуємо їх з обох боків на олії.

Виходить дуже смачно, тісто після приготування залишається пухким. Також ми розповідали, як приготувати простий торт без випікання.