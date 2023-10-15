Пухкі пиріжки-п’ятихвилинки: бюджетна страва на всю сім’ю
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На приготування йде зовсім трохи часу
Ми розповідали, як приготувати пишне пісне тісто для пиріжечків. Тепер ділимось рецептом смачної випічки з цибулею і яйцем
Готуються такі пиріжки дуже швидко та не вимагають великих витрат. Та й готуються швидко. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Борошно – 1 кг
- Дріжджі сухі – 1 пачка (11 г)
- Цукор – 3 ст. л.
- Сіль – 2 ч. л.
- Молоко або вода (теплі) – 750 мл.
- Рослинна олія – 5 ст. л.
Для начинки:
- Яйця відварені – 6 шт.
- Зелена цибуля — 2-3 великі пучки
- Вершкове масло — 5-6 ст. л.
- Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- До борошна додаємо сухі дріжджі, цукор та сіль. Перемішуємо, доливаємо тепле молоко та олію.
- Руками замішуємо тісто. Накриваємо його рушничком і залишаємо в теплому місці на 40 хвилин.
- Для начинки дрібно нарізаємо зелену цибулю, доливаємо вершкове масло, кладемо сіль та перець. Кришимо яйця дрібними кубиками та усе перемішуємо.
- Тісто нарізаємо на маленькі кульки, розкатуємо невеликі "млинці". Накладаємо начинку та щільно закриваємо пиріжки. Обсмажуємо їх з обох боків на олії.
Виходить дуже смачно, тісто після приготування залишається пухким. Також ми розповідали, як приготувати простий торт без випікання.