Кращі, ніж магазинні: рецепт неймовірних вафельних трубочок на сковороді
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Простий десерт до кави чи чаю
Ми ділились рецептом простого торта без випікання. Тепер розповідаємо, як приготувати смачний десерт, знайомий нам з дитинства.
Такі вафельні трубочки можна приготувати і без вафельниці. І тепер, на відміну від радянських часів, ми можемо класти туди якісні, хороші продукти. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт
- цукор – 150 г
- розтоплене вершкове масло – 100 г
- молоко — 100 мл
- мука – 200 г
Спосіб приготування:
- Збиваємо яйця з цукром до повного розчинення цукру. Додаємо до світлої маси решту інгредієнтів.
- Обережно перемішуємо лопаткою. Рухаємось знизу вгору, щоб маса залишилася повітряною.
- Смажимо вафельки на сухій сковороді, на середньому вогні. Наливаємо приблизно по 2 столових ложки на порцію. Розмазуємо тісто максимально тонко, щоб трубочки вийшли хрусткими.
- Відразу, поки трубочки ще гарячі, загортаємо їх. Чекаємо поки вони охолонуть і затверднуть, потім наповнюємо начинкою.
Для начинки підійде будь-який густий крем, варене згущене молоко тощо. Можна додавати горішки. Ідеально пасуватиме заварний крем — ми розповідали, як його приготувати.