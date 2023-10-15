Кращі, ніж магазинні: рецепт неймовірних вафельних трубочок на сковороді

Простий десерт до кави чи чаю

Ми ділились рецептом простого торта без випікання. Тепер розповідаємо, як приготувати смачний десерт, знайомий нам з дитинства.

Такі вафельні трубочки можна приготувати і без вафельниці. І тепер, на відміну від радянських часів, ми можемо класти туди якісні, хороші продукти. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

яйця – 3 шт

цукор – 150 г

розтоплене вершкове масло – 100 г

молоко — 100 мл

мука – 200 г

Спосіб приготування:

Збиваємо яйця з цукром до повного розчинення цукру. Додаємо до світлої маси решту інгредієнтів. Обережно перемішуємо лопаткою. Рухаємось знизу вгору, щоб маса залишилася повітряною. Смажимо вафельки на сухій сковороді, на середньому вогні. Наливаємо приблизно по 2 столових ложки на порцію. Розмазуємо тісто максимально тонко, щоб трубочки вийшли хрусткими. Відразу, поки трубочки ще гарячі, загортаємо їх. Чекаємо поки вони охолонуть і затверднуть, потім наповнюємо начинкою.

Для начинки підійде будь-який густий крем, варене згущене молоко тощо. Можна додавати горішки. Ідеально пасуватиме заварний крем — ми розповідали, як його приготувати.