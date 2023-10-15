Хрумка капуста на зиму: хто пробує вперше – одразу просить рецепт
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Варто один раз спробувати — інші рецепти забуваються
Ми розповідали, як капусту квасять у Грузії. Тепер ділимось більш звичним для нас способом квашення.
Ділимось простим способом квашення капусти. Про цей рецепт розповіли на порталі "Школа Життя". Він розрахований на літрові баночки.
Інгредієнти:
- Капуста
- Морква
- Сіль
- Цукор
- Оцет
Спосіб приготування:
- Капусту шаткуємо довгими смужками, моркву очищаємо від шкірки та натираємо на тертці.
- Банки заздалегідь миємо, ошпарюємо окропом. Кришки кип’ятимо протягом 3-4 хвилин
- Перемішуємо капусту з морквою. Овочеву масу розкладаємо в банки. Злегка приминаємо, але не утрамбовуємо.
- У кожну літрову банку кладемо по одній столовій ложці цукру та по чайній ложці солі. До верху заливаємо киплячою водою. Прикриваємо банки кришками, залишаємо в такому вигляді на 25 хвилин.
- Потім зливаємо розсіл із кожної банки окремо. Ставимо на вогонь. Доводимо його до кипіння та заливаємо капусту. Наприкінці додаємо оцтову есенцію – по одній чайній ложечці в банку.
- Закриваємо прокип’яченими кришками. Коли банки вистигнуть, прибираємо на зберігання.
Така капуста може бути самостійною закускою або складовою інших страв. Її дуже смачно їсти з німецькими кльоцками.