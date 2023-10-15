Хрумка капуста на зиму: хто пробує вперше – одразу просить рецепт

Варто один раз спробувати — інші рецепти забуваються

Ми розповідали, як капусту квасять у Грузії. Тепер ділимось більш звичним для нас способом квашення.

Ділимось простим способом квашення капусти. Про цей рецепт розповіли на порталі "Школа Життя". Він розрахований на літрові баночки.

Інгредієнти:

Капуста

Морква

Сіль

Цукор

Оцет

Спосіб приготування:

Капусту шаткуємо довгими смужками, моркву очищаємо від шкірки та натираємо на тертці. Банки заздалегідь миємо, ошпарюємо окропом. Кришки кип’ятимо протягом 3-4 хвилин Перемішуємо капусту з морквою. Овочеву масу розкладаємо в банки. Злегка приминаємо, але не утрамбовуємо. У кожну літрову банку кладемо по одній столовій ложці цукру та по чайній ложці солі. До верху заливаємо киплячою водою. Прикриваємо банки кришками, залишаємо в такому вигляді на 25 хвилин. Потім зливаємо розсіл із кожної банки окремо. Ставимо на вогонь. Доводимо його до кипіння та заливаємо капусту. Наприкінці додаємо оцтову есенцію – по одній чайній ложечці в банку. Закриваємо прокип’яченими кришками. Коли банки вистигнуть, прибираємо на зберігання.

Така капуста може бути самостійною закускою або складовою інших страв. Її дуже смачно їсти з німецькими кльоцками.