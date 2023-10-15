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Хрумка капуста на зиму: хто пробує вперше – одразу просить рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така капусточка виходить особливо смачною
Така капусточка виходить особливо смачною. Фото smakotainfo.com

Варто один раз спробувати — інші рецепти забуваються

Ми розповідали, як капусту квасять у Грузії. Тепер ділимось більш звичним для нас способом квашення.

Ділимось простим способом квашення капусти. Про цей рецепт розповіли на порталі "Школа Життя". Він розрахований на літрові баночки.

Інгредієнти:

  • Капуста
  • Морква
  • Сіль
  • Цукор
  • Оцет

Спосіб приготування:

  1. Капусту шаткуємо довгими смужками, моркву очищаємо від шкірки та натираємо на тертці.
  2. Банки заздалегідь миємо, ошпарюємо окропом. Кришки кип’ятимо протягом 3-4 хвилин
  3. Перемішуємо капусту з морквою. Овочеву масу розкладаємо в банки. Злегка приминаємо, але не утрамбовуємо.
  4. У кожну літрову банку кладемо по одній столовій ложці цукру та по чайній ложці солі. До верху заливаємо киплячою водою. Прикриваємо банки кришками, залишаємо в такому вигляді на 25 хвилин.
  5. Потім зливаємо розсіл із кожної банки окремо. Ставимо на вогонь. Доводимо його до кипіння та заливаємо капусту. Наприкінці додаємо оцтову есенцію – по одній чайній ложечці в банку.
  6. Закриваємо прокип’яченими кришками. Коли банки вистигнуть, прибираємо на зберігання.

Така капуста може бути самостійною закускою або складовою інших страв. Її дуже смачно їсти з німецькими кльоцками.

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#Рецепт #Капуста #Заготовки на зиму