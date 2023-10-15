Диво-закуска: від такої пряної рибки ніхто не відмовиться
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Чудова страва і до святкового столу, і на щодень
Ми розповідали, як із оселедця приготувати ситну пікантну закуску. Тепер розберемося із більш класичним варіантом засолення.
Для такого приготування візьміть пружні оселедці з цілою шкіркою, без ознак "іржі". Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Риба оселедець – 900 г.
- Олія соняшникова – 80 мл.
- Зелень за бажанням
- Розмарин – 1 ч. л.
- Запашний горошок – 10 шт.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Спосіб приготування:
- У оселедця обрізаємо голову. Чистимо від нутрощів, видаляємо чорну плівку. Рибу нарізаємо на шматочки.
- У банку або іншу посудину на дно кладемо цибулю, лавровий лист, трохи спецій. Зверху викладаємо шматочки оселедця, знову пересипаємо спеціями. Сюди ж кладемо зелений кріп.
- Викладаємо всі шари. Зверху повинні бути спеції та кріп. Верхній шар збризкуємо лимонним соком, заливаємо олією.
- Накриваємо оселедець кришкою, меншою за діаметром, ніж посудина. Ставимо вантаж.
Через дві доби можна знімати пробу. Оселедець виходить дуже пряний. Також ми розповідали, як смачно приготувати скумбрію.