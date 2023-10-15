Диво-закуска: від такої пряної рибки ніхто не відмовиться

Чудова страва і до святкового столу, і на щодень

Ми розповідали, як із оселедця приготувати ситну пікантну закуску. Тепер розберемося із більш класичним варіантом засолення.

Для такого приготування візьміть пружні оселедці з цілою шкіркою, без ознак "іржі". Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Риба оселедець – 900 г.

Олія соняшникова – 80 мл.

Зелень за бажанням

Розмарин – 1 ч. л.

Запашний горошок – 10 шт.

Лавровий лист – 2 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Спосіб приготування:

У оселедця обрізаємо голову. Чистимо від нутрощів, видаляємо чорну плівку. Рибу нарізаємо на шматочки. У банку або іншу посудину на дно кладемо цибулю, лавровий лист, трохи спецій. Зверху викладаємо шматочки оселедця, знову пересипаємо спеціями. Сюди ж кладемо зелений кріп. Викладаємо всі шари. Зверху повинні бути спеції та кріп. Верхній шар збризкуємо лимонним соком, заливаємо олією. Накриваємо оселедець кришкою, меншою за діаметром, ніж посудина. Ставимо вантаж.

Через дві доби можна знімати пробу. Оселедець виходить дуже пряний. Також ми розповідали, як смачно приготувати скумбрію.