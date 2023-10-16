Трохи кефіру, ковбаси та сиру — і на тарілці ціла гора смакоти
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
З простих продуктів ви приготуєте чудовий сніданок
Сніданок — важливий прийом їжі, який не бажано пропускати. Критеріїв до нього багато: сніданок має бути ситним, смачним і поживним, а на його приготування бажано витратити хвилини. Хороший сніданок — це те, що не вимагає багато часу на приготування, але принесе масу задоволення, користі та енергії.
Тістечка за рецептом Ukr.media на сніданок — те, що потрібно. Готуються вони швидко з простих продуктів, а смак сподобається навіть найпримхливішим діткам. Спробуйте заготовки не посмажити, а запекти в духовці — і у вас вийдуть смачні пиріжки на перекус. Спробуємо?
Як приготувати палички на сніданок.
Інгредієнти:
- кефір — 250 мл;
- сіль — 1 неповна ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- сир – 100 г;
- ковбаса — 80 г
- петрушка — 10 г;
- борошно — 450 г;
- розпушувач — 10 г.
Спосіб приготування:
- Змішайте разом яйця, кефір, сіль, цукор, натертий сир, нарізану ковбасу та дрібно нарізану зелень.
- У масу, що вийшла, просійте борошно з розпушувачем, замісіть м’яке тісто і залиште його на 10 хвилин.
- Через вказаний час розкотіть тісто в тонкий пласт і наріжте його на порційні палички.
- Розігрійте сковороду з олією і обсмажте палички до рум’яності з обох боків.
Подавайте палички з улюбленим напоєм за рецептом "Телеграфа". Приємного апетиту та гарного дня!