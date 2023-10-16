Трохи кефіру, ковбаси та сиру — і на тарілці ціла гора смакоти

З простих продуктів ви приготуєте чудовий сніданок

Сніданок — важливий прийом їжі, який не бажано пропускати. Критеріїв до нього багато: сніданок має бути ситним, смачним і поживним, а на його приготування бажано витратити хвилини. Хороший сніданок — це те, що не вимагає багато часу на приготування, але принесе масу задоволення, користі та енергії.

Тістечка за рецептом Ukr.media на сніданок — те, що потрібно. Готуються вони швидко з простих продуктів, а смак сподобається навіть найпримхливішим діткам. Спробуйте заготовки не посмажити, а запекти в духовці — і у вас вийдуть смачні пиріжки на перекус. Спробуємо?

Як приготувати палички на сніданок.

Інгредієнти:

кефір — 250 мл;

сіль — 1 неповна ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

сир – 100 г;

ковбаса — 80 г

петрушка — 10 г;

борошно — 450 г;

розпушувач — 10 г.

Спосіб приготування:

Змішайте разом яйця, кефір, сіль, цукор, натертий сир, нарізану ковбасу та дрібно нарізану зелень. У масу, що вийшла, просійте борошно з розпушувачем, замісіть м’яке тісто і залиште його на 10 хвилин. Через вказаний час розкотіть тісто в тонкий пласт і наріжте його на порційні палички. Розігрійте сковороду з олією і обсмажте палички до рум’яності з обох боків.

Подавайте палички з улюбленим напоєм за рецептом "Телеграфа". Приємного апетиту та гарного дня!