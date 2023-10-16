Пишні "хмаринки" з одного яйця: найпростіший рецепт оладок на сніданок
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Не шукайте інших рецептів — цей ідеальний
Приготувати пишні оладки на сніданок – це гарна ідея. Готувати їх нескладно, значить зможете більше часу приділити собі, сім’ї або домашнім клопотам. Додайте до тіста улюблене яблуко чи сухофрукти, чи гарбуз – і ви отримаєте зовсім новий смак.
Навіть у найдосвідченішого кулінара не завжди оладки виходять пишними, але це легко поправити разом із рецептом Рrostoway. Приготуйте такі оладки хоча б раз – і ваші близькі чекатимуть наступного ранку, щоб поласувати саме ними. Пропонуємо зробити ваше життя смачнішим разом із таким сніданком.
Як приготувати пишні оладки
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- кефір – 300 мл;
- цукор – 2 ст.
- борошно — 260 г;
- сода — ½ ч. л.;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Підігрійте кефір – він має бути кімнатної температури. У кефір додайте яйце і цукор, збийте все за допомогою вилки або вінчика.
- У кефірно-яєчну масу просійте борошно, все добре перемішайте — у вас має вийти густе тісто, яке не стікатиме, а спадатиме з ложки. Додайте соду і залиште тісто "відпочити" на 15 хвилин.
- Розігрійте сковороду з олією та обсмажте оладки до золотистої скоринки з обох боків.
Подавайте оладки з улюбленим варенням, медом або молоком, що згущує, за рецептом "Телеграфа". Смачного!