Пишні "хмаринки" з одного яйця: найпростіший рецепт оладок на сніданок

Не шукайте інших рецептів — цей ідеальний

Приготувати пишні оладки на сніданок – це гарна ідея. Готувати їх нескладно, значить зможете більше часу приділити собі, сім’ї або домашнім клопотам. Додайте до тіста улюблене яблуко чи сухофрукти, чи гарбуз – і ви отримаєте зовсім новий смак.

Навіть у найдосвідченішого кулінара не завжди оладки виходять пишними, але це легко поправити разом із рецептом Рrostoway. Приготуйте такі оладки хоча б раз – і ваші близькі чекатимуть наступного ранку, щоб поласувати саме ними. Пропонуємо зробити ваше життя смачнішим разом із таким сніданком.

Як приготувати пишні оладки

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

кефір – 300 мл;

цукор – 2 ст.

борошно — 260 г;

сода — ½ ч. л.;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Підігрійте кефір – він має бути кімнатної температури. У кефір додайте яйце і цукор, збийте все за допомогою вилки або вінчика. У кефірно-яєчну масу просійте борошно, все добре перемішайте — у вас має вийти густе тісто, яке не стікатиме, а спадатиме з ложки. Додайте соду і залиште тісто "відпочити" на 15 хвилин. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте оладки до золотистої скоринки з обох боків.

Подавайте оладки з улюбленим варенням, медом або молоком, що згущує, за рецептом "Телеграфа". Смачного!