Зі смаком шашличка: таке сало — найкращі ласощі на випадок блекауту

У вас вийде м’яке та соковите сало

Кілька місяців Росія обстрілювала українськими об’єктами енергетичної інфраструктури. Тому українці продовжують замислюватись про можливі відключення найближчої зими та збирають рецепти страв, які зможуть зберігатися довгий час.

На такий випадок разом із Today.ua пропонуємо приготувати мариноване сало у банці. Соковите пряне сало зі смаком шашлику приготувати дуже просто. Мінімум інгредієнтів та часу – і ви зможете ласувати феєричною стравою. Спробуйте і не пошкодуєте.

Як приготувати мариноване сало в банці зі смаком шашлику.

Інгредієнти на 3 банки по 500 мл:

1,5 кг сала;

1 велика цибулина;

2 л води;

100 г солі;

1 ч. л. приправи для шашлику;

6 горошин запашного перцю;

3 лаврові листи;

3 гілочки петрушки та кропу;

часник.

Спосіб приготування:

Сало промиваємо під проточною водою, сушимо паперовими рушниками та нарізаємо довільно середніми шматочками. У каструлі змішуємо літр води, запашний перець та приправу для шашлику. Отриманий маринад доводимо до кипіння, варимо 5 хвилин, знімаємо з плити та даємо охолонути. Стерилізуємо банки любимо зручним способом, викладаємо в них по гілочці кропу, петрушки та лавровому листку, щільно викладаємо сало. Все заливаємо окропом, накриваємо кришками та залишаємо на 2 доби. Через зазначений термін зливаємо розсіл та готуємо новий. Для приготування нового розсолу до літра води додаємо сіль, доводимо до кипіння, варимо 5 хвилин і охолоджуємо. У банки з салом додаємо нарізану півкільцями цибулю та очищений часник, заливаємо окропом і залишаємо в холодильнику на 3 доби. Через зазначений термін ховаємо сало на зберігання у темне прохолодне місце.

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