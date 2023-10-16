Рус

Найкращий соус готується за 15 хвилин із чотирьох інгредієнтів: з ним зметуть усі макарони та картоплю фрі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Картопля будете їсти тільки з цим соусом
Картопля будете їсти тільки з цим соусом. Фото shuba.life

Спробуйте раз — і він буде весь час у холодильнику

Що може бути смачніше картоплі по-селянськи ? За рум’яну золотисту скоринку та ніжний смак цю страву люблять практично у всьому світі.

Однак начебто і картопля приготовлена за рецептом, але іноді до неї чогось не вистачає. Спробуємо подати до улюбленої страви густий, ніжний і кремовий, з насиченим смаком сирний соус. Для його приготування вам знадобиться лише чотири інгредієнти та небагато часу. Знадобиться лише чотири найпростіші інгредієнти: вершкове масло, борошно, молоко та сир. Shuba розповідає, що найкраще брати чедер – так соус вийде насиченого яскраво-жовтого кольору.

Як приготувати сирний соус

Інгредієнти на 2 порції:

  • масло вершкове несолоне — 1 ст. л.;
  • борошно пшеничне — 1 ст. л.;
  • молоко 3,2% — 1 склянка;
  • твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Масло розтопіть у сотейнику, додайте борошно і розмішуйте вінчиком до однорідного стану.
  2. До отриманої маси додайте половину молока, тримайте її на повільному вогні, постійно помішуючи вінчиком. Коли маса трохи загусне, влийте другу половину молока і знову перемішуйте віночком, поки соус не загусне.
  3. Додайте тертий сир, ретельно перемішайте та остудіть.

Подавайте соус до макаронів, кукурудзяних чипсів або картоплі фрі за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Соус #Готуємо вдома