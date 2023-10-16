Найкращий соус готується за 15 хвилин із чотирьох інгредієнтів: з ним зметуть усі макарони та картоплю фрі

Спробуйте раз — і він буде весь час у холодильнику

Що може бути смачніше картоплі по-селянськи ? За рум’яну золотисту скоринку та ніжний смак цю страву люблять практично у всьому світі.

Однак начебто і картопля приготовлена за рецептом, але іноді до неї чогось не вистачає. Спробуємо подати до улюбленої страви густий, ніжний і кремовий, з насиченим смаком сирний соус. Для його приготування вам знадобиться лише чотири інгредієнти та небагато часу. Знадобиться лише чотири найпростіші інгредієнти: вершкове масло, борошно, молоко та сир. Shuba розповідає, що найкраще брати чедер – так соус вийде насиченого яскраво-жовтого кольору.

Як приготувати сирний соус

Інгредієнти на 2 порції:

масло вершкове несолоне — 1 ст. л.;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

молоко 3,2% — 1 склянка;

твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування:

Масло розтопіть у сотейнику, додайте борошно і розмішуйте вінчиком до однорідного стану. До отриманої маси додайте половину молока, тримайте її на повільному вогні, постійно помішуючи вінчиком. Коли маса трохи загусне, влийте другу половину молока і знову перемішуйте віночком, поки соус не загусне. Додайте тертий сир, ретельно перемішайте та остудіть.

Подавайте соус до макаронів, кукурудзяних чипсів або картоплі фрі за рецептом "Телеграфа". Смачного!