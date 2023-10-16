Хоч п’ять кіло приготуйте, все з’їдять за раз: таку капусту тушковану люблять у Німеччині

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Хочете порадувати своїх рідних смачним та ароматним гарніром? Тоді варто порадувати їх божественно смачною тушкованою капустою. Солодка нота цибулі, ситість капусти та аромат усіх спецій формують ідеальний смак.

Здавалося б, покращити цей смак неможливо, але німцям це вдалося. Вони поєднали дві кулінарні гордості Німеччини — тушковану капусту та копчені ковбаски. "УНІАН" радить не додавати у страву моркву та спеції: вони вже утримуються у квашеній капусті.

Як приготувати тушковану капусту з ковбасками

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 300 г;

капуста квашена — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

ковбаски копчені — 2 шт.;

соняшникова олія — 2 ст. л.;

кмин — щіпка;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю необхідно очистити, нарізати середніми кубиками та обсмажити на сковороді з олією на середньому вогні до золотистого кольору — це піде 5-7 хвилин. Квашену капусту потрібно віджати руками від розсолу, додати в сковороду до цибулі та тушкувати на середньому вогні 7 хвилин. До цибулі та капусті слід додати кмин і мелений перець і продовжувати обсмажувати, часто помішуючи. Тонкими кружальцями потрібно нарізати сосиски, додати до сковороди. Все необхідно перемішати та смажити близько 5 хвилин до зарум’янювання сосисок. Свіжу капусту необхідно помити, тонко нашаткувати, додати в сковороду, перемішати та обсмажувати разом близько 10 хвилин. Насамкінець страву посолити та можна подавати до столу.

Тушкована капуста з ковбасками подається до улюбленої картоплі, макаронів або птиці. Також цю страву можна їсти самостійно.