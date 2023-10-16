Улюблений сніданок француженок: два інгредієнти – і омлет готовий

Ідеальна страва за лічені секунди на вашому столі

Сніданок — важливий прийом їжі. До нього у нас неймовірна кількість вимог: перший прийом їжі має бути смачним, наситити до обіду. До того ж ми хочемо, щоб сніданок був швидким у приготуванні — таким чином ми зможемо більше провести час із сім’єю. Напевно, саме тому однією з найпопулярніших страв на сніданок є пишний омлет. Ця страва проста в приготуванні, а рецепт можна змінювати на свій смак.

Сьогодні разом з Foodoboz приготуємо омлет за класичним французьким рецептом. Ніжний усередині, з рум’яною скоринкою, такий омлет не залишить байдужим абсолютно нікого. Та й на приготування такої страви піде всього кілька хвилин, а знадобиться вам тільки яйця, вершкове масло, сіль та перець.

Як приготувати м’який французький омлет на вершковому маслі.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

розтоплене вершкове масло — 20 г;

сіль — щіпка;

гострий перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У глибоку миску розбийте три яйця і збийте вилкою до однорідного стану. На сковороді з антипригарним покриттям розтопіть вершкове масло. Яєчну суміш вилийте на сковороду, зачекайте 5 секунд — яйця повинні трохи схопитися. Вогонь повинен бути трохи меншим за середній. Сковороду трохи струсіть вперед-назад і за допомогою вилки обережно підверніть яйця до центру, щоб швидше загустіли. Омлет має бути підсмаженим знизу і залишатися трохи рідким згори. Вогонь вимкніть. Струшуючи сковороду або за допомогою вилки, перемістіть омлет до протилежного бортика. Допомагаючи собі лопаткою та вилкою, загорніть омлет у рулет. Посоліть, поперчіть до смаку і подавайте до столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно готувати омлет. За допомогою цих хитрощів ваш сніданок завжди буде ідеальним.