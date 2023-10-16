Ситну вечерю за 15 хвилин: таку пасту приготує навіть дитина
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачну вечерю можна приготувати просто та швидко
Коли приходиш додому втомленим, не хочеться довго стояти біля плити та готувати вечерю з кількох страв. Безумовно, можна замовити доставку улюбленої піци, але можна ще й приготувати просту страву.
У разі відсутності часу чи бажання готувати вас виручить паста із в’яленими томатами. Приготування страви за рецептом Shuba не забере багато часу і зусиль. Вам знадобиться лише 15 хвилин вашого часу, мінімальний набір продуктів та жодних складних маніпуляцій. Не вірите — перевірте!
Як приготувати пасту з в’яленими томатами
Інгредієнти на 2 порції:
- спагеті — 100 г;
- в’ялені томати — 50 г;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- олія вершкове несолоне — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- орегано сушене, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Пасту відваріть згідно з інструкцією на упаковуванні. Після приготування злийте воду, але частину рідини відлийте у склянку.
- Часник нашаткуйте ножем або пропустіть через прес, обсмажте разом із сушеним орегано на суміші рослинної та вершкового масла.
- В’ялені томати подрібніть і додайте на сковороду з часником. Туди ж відправте готові спагеті та трохи води, в якій вони варилися. Ретельно перемішайте та подавайте.
На вечерю можна приготувати ситну запіканку за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте масу насолоди!