Такої картопельки ви не спробуєте навіть у ресторані: незвичайний рецепт
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Один інгредієнт змінить смак звичної картоплі
Картопля – важливий продукт на нашому столі. Ми любимо його запікати "трояндочками", готуємо по-селянськи та варимо смачне картопляне пюре.
Сьогодні ми приготуємо незвичайну страву за рецептом Shuba — картопля, запечена з медом. Несподіване поєднання меду та картоплі створює неймовірний гарнір. Воно підійде і до м’яса, і до птиці, овочевих салатів або холодних закусок. У таку картоплю закохаються і дорослі, і діти.
Як приготувати картоплю з медом
Інгредієнти на 10 порцій:
- картопля — 2200 г;
- мед — 3/4 склянки;
- цибульний порошок — 2 г;
- селера, насіння — 2 г;
- паприка мелена — 2 г;
- перець чорний мелений — 2 г;
- сіль — до свого смаку;
- оливкова олія — 1/2 склянки.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 ºС.
- Картоплю ретельно помийте, наріжте її часточками, розкладіть на деко.
- У мисці змішайте спеції з медом та оливковою олією. Отриману суміш з’єднайте з картоплею доти, доки "маринад" не покриє всі картопляні шматочки.
- Картоплю відправте в духовці та запікайте протягом 1 години, не накриваючи кришкою. Картопля має стати м’якою, золотисто-коричневого кольору.
- Перемішайте картоплю, щоб вона покрилася соусом, і подавайте гарячим.
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