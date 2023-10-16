Такої картопельки ви не спробуєте навіть у ресторані: незвичайний рецепт

Один інгредієнт змінить смак звичної картоплі

Картопля – важливий продукт на нашому столі. Ми любимо його запікати "трояндочками", готуємо по-селянськи та варимо смачне картопляне пюре.

Сьогодні ми приготуємо незвичайну страву за рецептом Shuba — картопля, запечена з медом. Несподіване поєднання меду та картоплі створює неймовірний гарнір. Воно підійде і до м’яса, і до птиці, овочевих салатів або холодних закусок. У таку картоплю закохаються і дорослі, і діти.

Як приготувати картоплю з медом

Інгредієнти на 10 порцій:

картопля — 2200 г;

мед — 3/4 склянки;

цибульний порошок — 2 г;

селера, насіння — 2 г;

паприка мелена — 2 г;

перець чорний мелений — 2 г;

сіль — до свого смаку;

оливкова олія — 1/2 склянки.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 ºС. Картоплю ретельно помийте, наріжте її часточками, розкладіть на деко. У мисці змішайте спеції з медом та оливковою олією. Отриману суміш з’єднайте з картоплею доти, доки "маринад" не покриє всі картопляні шматочки. Картоплю відправте в духовці та запікайте протягом 1 години, не накриваючи кришкою. Картопля має стати м’якою, золотисто-коричневого кольору. Перемішайте картоплю, щоб вона покрилася соусом, і подавайте гарячим.

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