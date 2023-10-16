Мариновану капусту за цим рецептом можна їсти вже за дві години

Швидко та неймовірно смачно

Маринована капуста — це смачна закуска до м’ясних та рибних страв. Також її можна додавати у вінегрет, бургери та бутерброди.

Мариновану капусту найбільше люблять за простоту приготування, хрумкість та солодкий присмак. Проте більшість рецептів передбачає довгий час маринування. Foodoboz ділиться секретом швидкого приготування закуски — вона буде готова вже за дві години.

Як швидко приготувати мариновану капусту

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 1 кг;

морква — 1 шт.;

перець болгарський червоний – 1 шт.;

жовтий болгарський перець – 1 шт.;

вода — 500 мл;

цукор — 50 г;

сіль — 1 ст. л.;

яблучний оцет — 30 мл;

рослинна олія — 70 мл.

Спосіб приготування:

Капусту розрізаємо на 4 частини, тонко шаткуємо гострим ножем і перекладаємо в глибоку миску. Болгарський перець миємо під проточною водою, очищаємо від насіння і нарізаємо тоненькою соломкою або кубиками, відправляємо до капусти. Моркву миємо, чистимо, нарізаємо тоненькими шматочками або натираємо на великій тертці. Додаємо до капусти з перцем, перемішуємо руками чи ложкою. Для приготування маринаду в окрему миску наливаємо півлітра окропу, додаємо сіль, цукор, яблучний оцет і олію, все ретельно перемішуємо до розчинення цукру та солі. Маринад відправляємо до овочів, все перемішуємо, щоб маринад просочив усі овочі. Даємо капусті настоятися 2 години та подаємо на стіл.

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