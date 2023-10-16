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Мариновану капусту за цим рецептом можна їсти вже за дві години

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вона чудово підійде і до святкового столу, і на сімейний перекус.
Вона чудово підійде і до святкового столу, і на сімейний перекус.. Фото maximum.fm

Швидко та неймовірно смачно

Маринована капуста — це смачна закуска до м’ясних та рибних страв. Також її можна додавати у вінегрет, бургери та бутерброди.

Мариновану капусту найбільше люблять за простоту приготування, хрумкість та солодкий присмак. Проте більшість рецептів передбачає довгий час маринування. Foodoboz ділиться секретом швидкого приготування закуски — вона буде готова вже за дві години.

Як швидко приготувати мариновану капусту

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна — 1 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • перець болгарський червоний – 1 шт.;
  • жовтий болгарський перець – 1 шт.;
  • вода — 500 мл;
  • цукор — 50 г;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • яблучний оцет — 30 мл;
  • рослинна олія — 70 мл.

Спосіб приготування:

  1. Капусту розрізаємо на 4 частини, тонко шаткуємо гострим ножем і перекладаємо в глибоку миску.
  2. Болгарський перець миємо під проточною водою, очищаємо від насіння і нарізаємо тоненькою соломкою або кубиками, відправляємо до капусти.
  3. Моркву миємо, чистимо, нарізаємо тоненькими шматочками або натираємо на великій тертці. Додаємо до капусти з перцем, перемішуємо руками чи ложкою.
  4. Для приготування маринаду в окрему миску наливаємо півлітра окропу, додаємо сіль, цукор, яблучний оцет і олію, все ретельно перемішуємо до розчинення цукру та солі.
  5. Маринад відправляємо до овочів, все перемішуємо, щоб маринад просочив усі овочі. Даємо капусті настоятися 2 години та подаємо на стіл.

Раніше "Телеграф" розповідав, як маринують капусту німці. Така капуста вийде смачною та ароматною.

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