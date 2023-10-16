Мариновану капусту за цим рецептом можна їсти вже за дві години
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Швидко та неймовірно смачно
Маринована капуста — це смачна закуска до м’ясних та рибних страв. Також її можна додавати у вінегрет, бургери та бутерброди.
Мариновану капусту найбільше люблять за простоту приготування, хрумкість та солодкий присмак. Проте більшість рецептів передбачає довгий час маринування. Foodoboz ділиться секретом швидкого приготування закуски — вона буде готова вже за дві години.
Як швидко приготувати мариновану капусту
Інгредієнти:
- капуста білокачанна — 1 кг;
- морква — 1 шт.;
- перець болгарський червоний – 1 шт.;
- жовтий болгарський перець – 1 шт.;
- вода — 500 мл;
- цукор — 50 г;
- сіль — 1 ст. л.;
- яблучний оцет — 30 мл;
- рослинна олія — 70 мл.
Спосіб приготування:
- Капусту розрізаємо на 4 частини, тонко шаткуємо гострим ножем і перекладаємо в глибоку миску.
- Болгарський перець миємо під проточною водою, очищаємо від насіння і нарізаємо тоненькою соломкою або кубиками, відправляємо до капусти.
- Моркву миємо, чистимо, нарізаємо тоненькими шматочками або натираємо на великій тертці. Додаємо до капусти з перцем, перемішуємо руками чи ложкою.
- Для приготування маринаду в окрему миску наливаємо півлітра окропу, додаємо сіль, цукор, яблучний оцет і олію, все ретельно перемішуємо до розчинення цукру та солі.
- Маринад відправляємо до овочів, все перемішуємо, щоб маринад просочив усі овочі. Даємо капусті настоятися 2 години та подаємо на стіл.
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