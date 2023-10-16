Ніякого фаршу: такі котлетки вийдуть у сто разів смачніші за м’ясні
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Гості вишикуються в чергу за такими котлетками
Хто не любить соковиті котлетки із золотистою скоринкою? Рецептів цієї страви — неймовірна кількість: і фантастичні м’ясні, і овочеві, і печінкові биточки.
Тому якщо вам захотілося котлет, а вдома немає м’яса, не варто засмучуватися. "Знай.UA" пропонує чудову альтернативу м’ясній страві — грибні котлетки. Саме гриби зроблять страву ароматною, а цибуля — надасть биточкам соковитості. Ідемо готувати?
Як приготувати грибні котлети
Інгредієнти:
- пластівці вівсяні — 150 г;
- печериці – 250 г;
- цибуля — 115 г;
- часник – 2 зубчики;
- яйце – 1 штука;
- борошно — 100 г;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Вівсянку залийте 400 мл окропу і залиште на півгодини, щоб вона набухнула. Цибулю та гриби помийте, очисттьтеі дрібно поріжте.
- Цибулю обсмажте на розігрітій з рослинною олією сковороді. До майже готової цибулі додайте гриби та смажте до випарювання води.
- Петрушка дрібно наріжте, часник пропустіть через прес або дрібно наріжте.
- До вівсяних пластівців додайте холодну цибулю з грибами, часник, яйце, борошно, сіль і перець, все ретельно перемішайте — фарш повинен вийти тугим.
- Обсмажте котлети на розігрітій з олією сковороді до золотистої скоринки з обох боків. Готові биточки викладете на паперові рушники, щоб увібрала зайву олію.
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