Рус

Ніякого фаршу: такі котлетки вийдуть у сто разів смачніші за м’ясні

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Таких биточків ви точно не куштували
Таких биточків ви точно не куштували. Фото recepty.znaj.ua

Гості вишикуються в чергу за такими котлетками

Хто не любить соковиті котлетки із золотистою скоринкою? Рецептів цієї страви — неймовірна кількість: і фантастичні м’ясні, і овочеві, і печінкові биточки.

Тому якщо вам захотілося котлет, а вдома немає м’яса, не варто засмучуватися. "Знай.UA" пропонує чудову альтернативу м’ясній страві — грибні котлетки. Саме гриби зроблять страву ароматною, а цибуля — надасть биточкам соковитості. Ідемо готувати?

Як приготувати грибні котлети

Інгредієнти:

  • пластівці вівсяні — 150 г;
  • печериці – 250 г;
  • цибуля — 115 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • яйце – 1 штука;
  • борошно — 100 г;
  • сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Вівсянку залийте 400 мл окропу і залиште на півгодини, щоб вона набухнула. Цибулю та гриби помийте, очисттьтеі дрібно поріжте.
  2. Цибулю обсмажте на розігрітій з рослинною олією сковороді. До майже готової цибулі додайте гриби та смажте до випарювання води.
  3. Петрушка дрібно наріжте, часник пропустіть через прес або дрібно наріжте.
  4. До вівсяних пластівців додайте холодну цибулю з грибами, часник, яйце, борошно, сіль і перець, все ретельно перемішайте — фарш повинен вийти тугим.
  5. Обсмажте котлети на розігрітій з олією сковороді до золотистої скоринки з обох боків. Готові биточки викладете на паперові рушники, щоб увібрала зайву олію.

Рекомендуємо також приготувати незвичайні печінкові котлети за рецептом "Телеграфа". Вони завжди виходять смачними та соковитими.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Котлети #Готуємо вдома