Ніякого фаршу: такі котлетки вийдуть у сто разів смачніші за м’ясні

Гості вишикуються в чергу за такими котлетками

Хто не любить соковиті котлетки із золотистою скоринкою? Рецептів цієї страви — неймовірна кількість: і фантастичні м’ясні, і овочеві, і печінкові биточки.

Тому якщо вам захотілося котлет, а вдома немає м’яса, не варто засмучуватися. "Знай.UA" пропонує чудову альтернативу м’ясній страві — грибні котлетки. Саме гриби зроблять страву ароматною, а цибуля — надасть биточкам соковитості. Ідемо готувати?

Як приготувати грибні котлети

Інгредієнти:

пластівці вівсяні — 150 г;

печериці – 250 г;

цибуля — 115 г;

часник – 2 зубчики;

яйце – 1 штука;

борошно — 100 г;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Вівсянку залийте 400 мл окропу і залиште на півгодини, щоб вона набухнула. Цибулю та гриби помийте, очисттьтеі дрібно поріжте. Цибулю обсмажте на розігрітій з рослинною олією сковороді. До майже готової цибулі додайте гриби та смажте до випарювання води. Петрушка дрібно наріжте, часник пропустіть через прес або дрібно наріжте. До вівсяних пластівців додайте холодну цибулю з грибами, часник, яйце, борошно, сіль і перець, все ретельно перемішайте — фарш повинен вийти тугим. Обсмажте котлети на розігрітій з олією сковороді до золотистої скоринки з обох боків. Готові биточки викладете на паперові рушники, щоб увібрала зайву олію.

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