Ця запіканка на смак як чизкейк, але готується вдесятеро простіше

Десерт є ідеальним і для сімейного обіду, і для зустрічі з друзями.

Любиш солодке і обожнюєш ніжні та домашні чізкейки? Якщо набридла навіть улюблена страва, тоді цей рецепт саме для вас.

Разом із "Важно знать" поділимося рецептом сирної запіканки. Здавалося б, цілком звичайна страва, проте… до свого смаку така домашня випічка нагадує чізкейк, але при цьому готується набагато швидше та простіше. Рецепт цієї смакоти стане для вас справжньою знахідкою і підкорить і серце, і шлунок.

Як приготувати сирну запіканку

Інгредієнти:

0,5 л молока;

4 ст. л. манної крупи;

400-450 г сиру;

3 яйця;

30 г вершкового масла;

цукор чи мед до свого смаку;

ванілін до смаку.

Спосіб приготування:

Молоко доведіть до кипіння, але не дайте "втекти". Додайте манну крупу, добре перемішайте і дайте охолонути. У масу додайте сир, яйця, вершкове масло і цукор або мед до свого смаку, ретельно перемішайте всі інгредієнти. Для більш однорідної текстури можна скористатися занурювальним блендером. Духовку розігрійте до 160–170 °C, форму для випікання змастіть вершковим маслом. Тісто викладіть на лист, розрівняйте силіконовою лопаткою або ложкою і відправте в духовку приблизно на годину. Готову запіканку дайте охолонути, наріжте і подавайте на стіл.

А щоб випічка довго не черствіла, додайте в тісто один інгредієнт. Так ви зможете ласувати улюбленою смакотою довше.