Цей рецепт урізноманітнить вашу вечерю: ніжні тефтелі під сметанним соусом
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Цей рецепт тефтель не вимагає від вас багато часу та грошей
Якщо вдома є куряче філе, а готувати прості відбивні вже набридло, можна приготувати найніжніші ароматні тефтельки під сметанним соусом. Ця страва виходить соковитою, смачною і сподобається близьким.
Рум’яні тефтельки чудово доповнює пряний соус. А освоєння цього рецепту, яким поділилися на Facebook-сторінці "Найсмачніші кулінарні рецепти", не потребує особливих знань.
Як приготувати тефтелі під сметанним соусом?
Інгредієнти:
- куряче філе — 600 г
- яйце — 1 шт.
- сметана — 1 ст.
- цибуля — 1 шт.
- морква – 1 шт.
- часник – 1-2 зуб.
- борошно — 1 ст. л.
- вода — 2 ст.
- сіль, перець — за смаком
- олія рослинна — 2-3 ст. л.
- рис круглий — 2-3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Філе помити, прибрати все зайве, просушити паперовими рушниками, нарізати шматочками.
- М’ясо подрібнити в блендері або за допомогою м’ясорубки, посолити, поперчити, додати видавлений через прес часник.
- До фаршу додати промитий рис і яйце, ретельно перемішати до утворення однорідної в’язкої грудки.
- Вологими руками сформувати невеликі тефтельки, викласти на змащений лист.
- Для соусу промити та очистити овочі. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити на олії.
- До овочів додати воду, змішану з борошном, додати сметану, перемішати та прогріти соус, не кип’ятити.
- Залити соусом тефтелі з овочами.
- Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
А якщо ви не любите довго возиться з вечерею, але любите смачно поїсти, рекомендуємо приготувати ліниві тефтелі. Результат вас приємно здивує: страва вийде ніжною, м’якою і неймовірно смачною.