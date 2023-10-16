Цей рецепт урізноманітнить вашу вечерю: ніжні тефтелі під сметанним соусом

Цей рецепт тефтель не вимагає від вас багато часу та грошей

Якщо вдома є куряче філе, а готувати прості відбивні вже набридло, можна приготувати найніжніші ароматні тефтельки під сметанним соусом. Ця страва виходить соковитою, смачною і сподобається близьким.

Рум’яні тефтельки чудово доповнює пряний соус. А освоєння цього рецепту, яким поділилися на Facebook-сторінці "Найсмачніші кулінарні рецепти", не потребує особливих знань.

Як приготувати тефтелі під сметанним соусом?

Інгредієнти:

куряче філе — 600 г

яйце — 1 шт.

сметана — 1 ст.

цибуля — 1 шт.

морква – 1 шт.

часник – 1-2 зуб.

борошно — 1 ст. л.

вода — 2 ст.

сіль, перець — за смаком

олія рослинна — 2-3 ст. л.

рис круглий — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

Філе помити, прибрати все зайве, просушити паперовими рушниками, нарізати шматочками. М’ясо подрібнити в блендері або за допомогою м’ясорубки, посолити, поперчити, додати видавлений через прес часник. До фаршу додати промитий рис і яйце, ретельно перемішати до утворення однорідної в’язкої грудки. Вологими руками сформувати невеликі тефтельки, викласти на змащений лист. Для соусу промити та очистити овочі. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити на олії. До овочів додати воду, змішану з борошном, додати сметану, перемішати та прогріти соус, не кип’ятити. Залити соусом тефтелі з овочами. Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

А якщо ви не любите довго возиться з вечерею, але любите смачно поїсти, рекомендуємо приготувати ліниві тефтелі. Результат вас приємно здивує: страва вийде ніжною, м’якою і неймовірно смачною.