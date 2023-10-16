Смакота за лічені хвилини: для цього неймовірного печива знадобиться один жовток і трохи масла

Чудове печиво з джемом до чаю

Ми розповідали, як без вафельниці приготувати смачні трубочки з начинкою. Тепер ділимось рецептом дуже простого печива до чаю.

Рецептом поділились на порталі ProstoWay. Пісочне печиво виходить дуже м’яким, ніжним та вершковим. Ідеально до чаю чи кави.

Інгредієнти:

Пшеничне борошно — 1.5 скл.

Вершкове масло 100 г

Яєчні жовтки — 1 шт.

Цукор — 50 г

Джем — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Борошно просіюємо. Важливо взяти якісне вершкове масло — від цього залежатиме смак готового печива. Джем для начинки підійде будь-який, але найкраще брати густий, якщо у вас занадто рідкий, додайте трохи крохмалю. Вершкове масло заздалегідь виймаємо з холодильника та ріжемо на шматочки. Коли розм’якне, насипаємо до нього цукор і збиваємо міксером. Повинна вийти пишна світла маса. В майбутнє тісто додаємо яєчний жовток, перемішуємо. Всипаємо борошно і перемішуємо тісто ложкою. Якщо тісто липне, можна підсипати потроху ще трохи борошна, доки тісто не перестане прилипати до рук. Формуємо гладеньку кульку. Розкочуємо тісто пластом товщиною 5 мм. Вирізаємо з нього кружечки. На деко, застелене пергаментом, викладаємо заготовки печива. Дном склянки робимо невелике заглиблення у центрі кожної заготовки. Ложкою викладаємо фруктовий джем. Випікаємо печиво в духовці 10-12 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Довше випікати не потрібно.

Таке печиво можна подавати до столу у теплому вигляді. Також ми розповідали, як смачно приготувати млинці.