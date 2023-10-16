Смакота за лічені хвилини: для цього неймовірного печива знадобиться один жовток і трохи масла
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Чудове печиво з джемом до чаю
Ми розповідали, як без вафельниці приготувати смачні трубочки з начинкою. Тепер ділимось рецептом дуже простого печива до чаю.
Рецептом поділились на порталі ProstoWay. Пісочне печиво виходить дуже м’яким, ніжним та вершковим. Ідеально до чаю чи кави.
Інгредієнти:
- Пшеничне борошно — 1.5 скл.
- Вершкове масло 100 г
- Яєчні жовтки — 1 шт.
- Цукор — 50 г
- Джем — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Борошно просіюємо. Важливо взяти якісне вершкове масло — від цього залежатиме смак готового печива. Джем для начинки підійде будь-який, але найкраще брати густий, якщо у вас занадто рідкий, додайте трохи крохмалю.
- Вершкове масло заздалегідь виймаємо з холодильника та ріжемо на шматочки. Коли розм’якне, насипаємо до нього цукор і збиваємо міксером. Повинна вийти пишна світла маса.
- В майбутнє тісто додаємо яєчний жовток, перемішуємо. Всипаємо борошно і перемішуємо тісто ложкою.
- Якщо тісто липне, можна підсипати потроху ще трохи борошна, доки тісто не перестане прилипати до рук. Формуємо гладеньку кульку.
- Розкочуємо тісто пластом товщиною 5 мм. Вирізаємо з нього кружечки.
- На деко, застелене пергаментом, викладаємо заготовки печива. Дном склянки робимо невелике заглиблення у центрі кожної заготовки. Ложкою викладаємо фруктовий джем.
- Випікаємо печиво в духовці 10-12 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Довше випікати не потрібно.
Таке печиво можна подавати до столу у теплому вигляді. Також ми розповідали, як смачно приготувати млинці.