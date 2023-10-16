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Смакота за лічені хвилини: для цього неймовірного печива знадобиться один жовток і трохи масла

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Такі ласощі приготувати надзвичайно просто Новина оновлена 16 жовтня 2023, 12:05
Такі ласощі приготувати надзвичайно просто. Фото vikna.tv

Чудове печиво з джемом до чаю

Ми розповідали, як без вафельниці приготувати смачні трубочки з начинкою. Тепер ділимось рецептом дуже простого печива до чаю.

Рецептом поділились на порталі ProstoWay. Пісочне печиво виходить дуже м’яким, ніжним та вершковим. Ідеально до чаю чи кави.

Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно — 1.5 скл.
  • Вершкове масло 100 г
  • Яєчні жовтки — 1 шт.
  • Цукор — 50 г
  • Джем — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Борошно просіюємо. Важливо взяти якісне вершкове масло — від цього залежатиме смак готового печива. Джем для начинки підійде будь-який, але найкраще брати густий, якщо у вас занадто рідкий, додайте трохи крохмалю.
  2. Вершкове масло заздалегідь виймаємо з холодильника та ріжемо на шматочки. Коли розм’якне, насипаємо до нього цукор і збиваємо міксером. Повинна вийти пишна світла маса.
  3. В майбутнє тісто додаємо яєчний жовток, перемішуємо. Всипаємо борошно і перемішуємо тісто ложкою.
  4. Якщо тісто липне, можна підсипати потроху ще трохи борошна, доки тісто не перестане прилипати до рук. Формуємо гладеньку кульку.
  5. Розкочуємо тісто пластом товщиною 5 мм. Вирізаємо з нього кружечки.
  6. На деко, застелене пергаментом, викладаємо заготовки печива. Дном склянки робимо невелике заглиблення у центрі кожної заготовки. Ложкою викладаємо фруктовий джем.
  7. Випікаємо печиво в духовці 10-12 хвилин в духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Довше випікати не потрібно.

Таке печиво можна подавати до столу у теплому вигляді. Також ми розповідали, як смачно приготувати млинці.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Десерт #Тісто