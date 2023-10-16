Просто залийте соусом - і в духовку: навіть сухе м'ясо розтане в роті
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Куряче філе виходить ніжним та м'яким, а сирна скоринка робить смак ще багатшим
Куряче філе полюбляє багато людей, адже воно ніжне, низькокалорійне, багате білком та корисними речовинами. Готувати куряче філе досить легко та швидко. А головне – із нього можна приготувати стільки різноманітних страв!
Пропонуємо приготувати смачну страву, яка дозволяє зберегти соковитість м'яса, за рецептом порталу "Прості рецепти". Курятина виходить ніжною і готується досить швидко.
Як приготувати філе з вершковим соусом
Інгредієнти:
- філе куряче — 2 шт.;
- вершки будь-якої жирності — 100 мл;
- яйця — 2 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- сир — 60 г;
- італійські трави, сіль, спеції за смаком.
Спосіб приготування:
- М'ясо промити, прибрати все зайве, просушити паперовими рушниками.
- Нарізати шматочками, скласти в ємність.
- Змішати яйця, вершки, всі спеції та сіль.
- Залити сумішшю м'ясо, перемішати, щоб все рівномірно розподілилося.
- М'ясо перекласти у форму, розрівняти.
- Зверху покласти кружечки помідорів, посипати тертим сиром.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
Якщо ви любите курятину, рекомендуємо також приготувати куряче філе посмаживши його, попередньо змішавши м’ясо з незвичайним маринадом. Лимонний сік у складі маринаду додасть незвичайної кислинки, а тому таку страву проситимуть знову і знову.