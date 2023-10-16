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Просто залийте соусом - і в духовку: навіть сухе м'ясо розтане в роті

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Підготовчих маніпуляцій з курячим філе – мінімум, а смак буде просто вау
Підготовчих маніпуляцій з курячим філе – мінімум, а смак буде просто вау. Фото smachnonews.24tv.ua

Куряче філе виходить ніжним та м'яким, а сирна скоринка робить смак ще багатшим

Куряче філе полюбляє багато людей, адже воно ніжне, низькокалорійне, багате білком та корисними речовинами. Готувати куряче філе досить легко та швидко. А головне – із нього можна приготувати стільки різноманітних страв!

Пропонуємо приготувати смачну страву, яка дозволяє зберегти соковитість м'яса, за рецептом порталу "Прості рецепти". Курятина виходить ніжною і готується досить швидко.

Як приготувати філе з вершковим соусом

Інгредієнти:

  • філе куряче — 2 шт.;
  • вершки будь-якої жирності — 100 мл;
  • яйця — 2 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • сир — 60 г;
  • італійські трави, сіль, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

  1. М'ясо промити, прибрати все зайве, просушити паперовими рушниками.
  2. Нарізати шматочками, скласти в ємність.
  3. Змішати яйця, вершки, всі спеції та сіль.
  4. Залити сумішшю м'ясо, перемішати, щоб все рівномірно розподілилося.
  5. М'ясо перекласти у форму, розрівняти.
  6. Зверху покласти кружечки помідорів, посипати тертим сиром.
  7. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

Якщо ви любите курятину, рекомендуємо також приготувати куряче філе посмаживши його, попередньо змішавши м’ясо з незвичайним маринадом. Лимонний сік у складі маринаду додасть незвичайної кислинки, а тому таку страву проситимуть знову і знову.

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#Філе #Готуємо вдома #Куряче м'ясо