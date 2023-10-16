Дуже проста закуска: знадобиться помідор і трохи баклажанів

Спробуйте, поки ще є баклажани

Ми розповідали, як смачно закрити баклажани. Однак, поки ці овочі ще доступні на полицях та ятках, варто встигнути наготувати з них смакоти.

Рецептом смачної закуски поділились на ProstoWay. Її смачно як їсти на сніданок, так і готувати для перекусу чи швидкого застілля.

Інгредієнти:

баклажани

рослинна олія

помідори

цибуля

твердий сир

яйце — 1 шт

зелень

сметана — 1 ст. л.

гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Нарізаємо баклажани кружечками або овалами, можна й слайсами. Шматочки повинні бути завтовшки 1 см. Солимо їх і викладаємо на деко, застелене пергаментом і змащене олією. Зверху теж збризкуємо олією й відправляємо в духовку, нагріту до 200 градусів, на 15 хвилин. Для начинки дрібно кришимо кубиками помідори, цибулю. Додаємо натертий твердий сир, зелень, трохи гірчиці. Змішуємо, розбиваємо у миску 1 яйце, додаємо 1 ложку сметани. Заливку добре розмішуємо й викладаємо на вже готові баклажани. Знову поміщаємо їх у духовку на 10-15 хвилин.

Потративши всього пів години, ви будете мати смачну закуску чи перекус. Також ми розповідали, як смачно засолити оселедець.