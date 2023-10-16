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Просте тісто, і повне деко насолоди: ароматний медовий пиріг нашвидкуруч

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Тісто надзвичайно просте, після випікання стає дуже ароматним
Тісто надзвичайно просте, після випікання стає дуже ароматним. Фото prostoway

Такий пиріг ідеально пасуватиме сімейному чаюванню

Коли хочеться чогось смачного та домашнього до чаю, виручають швидкі рецепти. Якщо ви вже куштували неймовірні трубочки з начинкою, зверніть увагу на цей рецепт медового пирога на кефірі.

Випічка виходить дуже м’якою, пишною, духмяною, із п’янким смаком меду. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 120 г меду
  • 120 мл кефіру
  • 1 чайна ложка соди
  • чверть чайної ложки солі
  • 160 г борошна
  • 100 г волоських горіхів
  • цедра половини апельсина

Спосіб приготування:

  1. У миску викладаємо яйця, всипаємо цукор. Збиваємо міксером до пишності.
  2. Додаємо мед. Якщо мед густий, його треба попередньо розтопити. Також кладемо соду, гасити її не потрібно.
  3. Всю масу збиваємо міксером 2 хв. Вливаємо кефір кімнатної температури, перемішуємо. Всипаємо борошно, перемішуємо.
  4. Горіхи підсушуємо на сковороді, подрібнюємо на зручні шматочки. Викладаємо в тісто горіхи та цедру, перемішуємо.
  5. Тісто повинне вийти в’язким, як на оладки. Форму для випічки вистеляємо пергаментом, розподіляємо тісто.
  6. Ставимо форму в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо пиріг 40—45 хв.

Випічка дуже ароматна і м’яка. Також ми ділились рецептом простого печива з джемом.

Теги:
#Рецепт #Мед #Десерт #Пиріг