Просте тісто, і повне деко насолоди: ароматний медовий пиріг нашвидкуруч

Такий пиріг ідеально пасуватиме сімейному чаюванню

Коли хочеться чогось смачного та домашнього до чаю, виручають швидкі рецепти. Якщо ви вже куштували неймовірні трубочки з начинкою, зверніть увагу на цей рецепт медового пирога на кефірі.

Випічка виходить дуже м’якою, пишною, духмяною, із п’янким смаком меду. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

2 яйця

100 г цукру

120 г меду

120 мл кефіру

1 чайна ложка соди

чверть чайної ложки солі

160 г борошна

100 г волоських горіхів

цедра половини апельсина

Спосіб приготування:

У миску викладаємо яйця, всипаємо цукор. Збиваємо міксером до пишності. Додаємо мед. Якщо мед густий, його треба попередньо розтопити. Також кладемо соду, гасити її не потрібно. Всю масу збиваємо міксером 2 хв. Вливаємо кефір кімнатної температури, перемішуємо. Всипаємо борошно, перемішуємо. Горіхи підсушуємо на сковороді, подрібнюємо на зручні шматочки. Викладаємо в тісто горіхи та цедру, перемішуємо. Тісто повинне вийти в’язким, як на оладки. Форму для випічки вистеляємо пергаментом, розподіляємо тісто. Ставимо форму в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо пиріг 40—45 хв.

Випічка дуже ароматна і м’яка. Також ми ділились рецептом простого печива з джемом.