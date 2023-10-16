Просте тісто, і повне деко насолоди: ароматний медовий пиріг нашвидкуруч
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Такий пиріг ідеально пасуватиме сімейному чаюванню
Коли хочеться чогось смачного та домашнього до чаю, виручають швидкі рецепти. Якщо ви вже куштували неймовірні трубочки з начинкою, зверніть увагу на цей рецепт медового пирога на кефірі.
Випічка виходить дуже м’якою, пишною, духмяною, із п’янким смаком меду. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 100 г цукру
- 120 г меду
- 120 мл кефіру
- 1 чайна ложка соди
- чверть чайної ложки солі
- 160 г борошна
- 100 г волоських горіхів
- цедра половини апельсина
Спосіб приготування:
- У миску викладаємо яйця, всипаємо цукор. Збиваємо міксером до пишності.
- Додаємо мед. Якщо мед густий, його треба попередньо розтопити. Також кладемо соду, гасити її не потрібно.
- Всю масу збиваємо міксером 2 хв. Вливаємо кефір кімнатної температури, перемішуємо. Всипаємо борошно, перемішуємо.
- Горіхи підсушуємо на сковороді, подрібнюємо на зручні шматочки. Викладаємо в тісто горіхи та цедру, перемішуємо.
- Тісто повинне вийти в’язким, як на оладки. Форму для випічки вистеляємо пергаментом, розподіляємо тісто.
- Ставимо форму в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо пиріг 40—45 хв.
Випічка дуже ароматна і м’яка. Також ми ділились рецептом простого печива з джемом.