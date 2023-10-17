У цих дерунах немає ні грама картоплі: хитрий рецепт

Перевірений рецепт оригінальної гарбузової страви

Золотисті деруни зі сметаною – окремий вид насолоди. Це одна з найулюбленіших серед українців страв. Традиційно деруни готують із картоплі. А що, якщо трохи змінити рецепт і приготувати їх із гарбуза?

Саме таку страву пропонує приготувати "Мета". Такі деруни готуються абсолютно просто та швидко. Результат вас дуже здивує – деруни вийдуть не тільки апетитними та смачними, але ще й дуже корисними. Поекспериментуємо?

Як приготувати деруни з гарбуза

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

яйця – 2 шт.;

борошно — 4 ст. л.;

петрушка зелень – 2 ст. л.;

олія для смаження – 2 ст. л.;

сіль, чорний перець, кунжут – до смаку;

гарбузове насіння – 1 жменя;

гарбуз – 500 г

Спосіб приготування:

Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, м'якуш натріть на середній тертці. Цибулю та часник очистьте. Цибулю можна натерти на тертці, а часник пропустіть через прес. Всі овочі з’єднайте, подрібнену петрушку, яйця, борошно, сіль та чорний мелений перець до свого смаку, ретельно перемішайте. Сковороду з олією розігрійте і ложкою викладайте масу невеликими оладками. Смажте деруни на середньому вогні з двох боків до рум’яної скоринки.

Готові деруни посипте гарбузовим насінням і кунжутом. Подавайте страву з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа".