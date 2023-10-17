У цих дерунах немає ні грама картоплі: хитрий рецепт
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Перевірений рецепт оригінальної гарбузової страви
Золотисті деруни зі сметаною – окремий вид насолоди. Це одна з найулюбленіших серед українців страв. Традиційно деруни готують із картоплі. А що, якщо трохи змінити рецепт і приготувати їх із гарбуза?
Саме таку страву пропонує приготувати "Мета". Такі деруни готуються абсолютно просто та швидко. Результат вас дуже здивує – деруни вийдуть не тільки апетитними та смачними, але ще й дуже корисними. Поекспериментуємо?
Як приготувати деруни з гарбуза
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- яйця – 2 шт.;
- борошно — 4 ст. л.;
- петрушка зелень – 2 ст. л.;
- олія для смаження – 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець, кунжут – до смаку;
- гарбузове насіння – 1 жменя;
- гарбуз – 500 г
Спосіб приготування:
- Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, м'якуш натріть на середній тертці.
- Цибулю та часник очистьте. Цибулю можна натерти на тертці, а часник пропустіть через прес.
- Всі овочі з’єднайте, подрібнену петрушку, яйця, борошно, сіль та чорний мелений перець до свого смаку, ретельно перемішайте.
- Сковороду з олією розігрійте і ложкою викладайте масу невеликими оладками. Смажте деруни на середньому вогні з двох боків до рум’яної скоринки.
Готові деруни посипте гарбузовим насінням і кунжутом. Подавайте страву з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа".